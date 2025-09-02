AKP'li bürokratlar iş insanlarından para topluyor! Erdoğan'ın adını kullanıyorlar... Ödül bekliyordu, kelepçelendi...

Nevşehir’de yerel gazeteci Can Taşkın, AKP’li bazı bürokratların Erdoğan’ın ve Ali Yerlikaya’nın ismini kullanarak para topladığını iddia etti. Taşkın, iddiasının ardından ters kelepçelenerek gözaltına alındığını söyleyen Kendine Muhabir, “Can Taşkın ters kelepçeyle gözaltına alındı, ardından tutuklandı” dedi.

ERDOĞAN’IN İSMİNİ KULANARAK PARA TOPLADILAR İDDİASI

Yerel gazeteci Can Taşkın, Nevşehir’de iş insanlarının çekleri ödeyemez duruma geldiğini ve nedenini köşe yazısında kaleme aldı. Taşkın, AKP’li bazı bürokratların ellerinde listelerle iş insanlarında para topladığını iddia etti. Taşkın, “Daha acısı: Bu paraların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla istendiği söyleniyor!” ifadelerini kullandı.

Yerel gazeteci Can Taşkın

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Taşkın, yazısının ardından akşam saatlerinde gözaltına alınarak tutuklandı. Haberi ise Kendine Muhabir X hesabı üzerinden duyurdu. Kendine Muhabir şunları dile getirdi:

“Gelin size ancak kabile devletlerinde yaşanabilecek bir olayı anlatayım. Nevşehir’de Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı adına iş insanlarından para toplandığını yazan gazeteci Can Taşkın ters kelepçeyle gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Olayın üzerine gidilip gazeteciye teşekkür edilmesi gerekirken tutuklanıyor olması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Soruşturulması gereken gazeteci değil, kamu yararını gözeterek ortaya koyduğu skandallardır. Can Taşkın haberinde valiye, milletvekillerine, siyasetçilere ve emniyete “Haberiniz var mı?” diye sormuş. Biz de buradan Adalet Bakanı’na soralım: Burada tutuklanması gereken bu haberi yazan gazeteci midir?”

OKTAY SARAL UYARMIŞTI

Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral’da yakın zaman diliminde Erdoğan’ın adını kullanarak kendini dava insanı gibi gösteren kişileri uyarmıştı. Saral, sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar!” demişti.