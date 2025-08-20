AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anjiyo oldu. Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anjiyo oldu.

Memduh Büyükkılıç

Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Prof. Dr. Ali Doğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Büyükşehir Belediye başkanımızı ziyaret ettik, sohbet ettik. Hepinize selamları var, hiçbir şeyi yok.

Yürüyerek kendisi gelmiş, kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor, hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Konuştuk, sohbet ettik, selam söyledi, yarın görevinin başında olduğunu söyledi. Biz de mutlu bir şekilde ayrılıyoruz" dedi.

