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  • AKP'li Canikli'nin yeğeninden kadına şiddet! Hamile eşini sokak ortasında sürüklediği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li Canikli'nin yeğeninden kadına şiddet! Hamile eşini sokak ortasında sürüklediği görüntüler ortaya çıktı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli’nin yeğeni Kemal Canikli’nin eşi Rüzgar Canikli’ye şiddet uyguladığı anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:39
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AKP'li Canikli'nin yeğeninden kadına şiddet

AKP'li Canikli'nin yeğeninden kadına şiddet! Hamile eşini sokak ortasında sürüklediği görüntüler ortaya çıktı
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli’nin yeğeni Kemal Canikli’nin eşi Rüzgar Canikli’nin Twitter'da paylaştığı videoda şiddete maruz kaldığı görüldü.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Rüzgar Canikli, Kemal Canikli'nin birliktelikleri sırasında kendisine sürekli olarak şiddet uyguladığını söyledi. Eşiyle boşanma sürecinde olan Rüzgar Canilkli, eşinin bir arkadaşının kimliği ile gittiği otelde başka bir kadınla yakaladığını ve bu sırada yine şiddete uğradığını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise eşi kendisine  şiddet uygularken görülüyor. Genç kadın bu görüntüyü, "6,5 aylık hamileyim burada beni aldattığı kadınla bastığım için yerlerde sürükledi beni" dedi.

Sosyal medyada dile getirdiği şiddet görüntülerinin mahkeme dosyasında yer aldığını ifade eden Rüzgar Canikli’nin iddiaları arasında tüm bu yaşananlara rağmen kendisinin Nurettin Canikli’nin danışmanları tarafından tehdit edildiği de yer aldı. 

Şikayetinin devam ettiğini söyleyen Rüzgar Canikli, "Şimdi oğlum nerede ne durumda kesinlikle bilmiyorum. Telefonla bile görüştürmüyorlar. Her yerden yardım istedim ama sürekli siyasi güçlerini kullanarak adaletin yerini bulmamasını sağlıyorlar" diye yazdı.

Rüzgar Canikli şiddete uğradığı görüntüleri şu ifadelerle paylaştı:

"Çocuğumu alıkoyan ve telefonda bile görüşmeme izin vermeyen Kemal Canikli beraberliğim süresince bana şiddet uyguladı. ben 6,5 aylık hamileyken arkadaşının kimliğini kullanıp m.ç. adlı kadınla kaldığı otelde bastığımda da saldırdı. etraftaki insanlar kurtardı. artık susmayacağım.

Onca video , şahit olmasına rağmen amcasının danışmanı beni arayarak tehdit etti ve şikayetçi olmamam için baskı uyguladılar hepsi mahkeme dosyalarında mevcut ,oğlum doğduktan sonra da şiddet uygulamaya,aldatmaya devam etti mahkeme de yargılamada bunlarında bir kaçının kayıtı var.

Şikayetim devam ediyor. Şimdi oğlum nerede ne durumda kesinlikle bilmiyorum telefonla bile görüştürmüyorlar . Her yerden yardım istedim ama sürekli siyasi güçlerini kullanarak adaletin yerini bulmamasını sağlıyorlar.

6,5 aylık hamileyim burada beni aldattığı kadınla bastığım için yerlerde sürükledi beni."
 

Rüzgar Canikli daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda ise AKP’li Özlem Zengin’i de etiketleyerek, "6284 sayılı yasa kırmızı çizgimizdir diyen Sn. Özlem Zenginin kırmızı çizginiz ihlal ediliyor, kendi partinizden olan birinin bu yasayı ihlal etmesi konusunda gereğini yapacakmısınız? Bir anneye evladını alması konusunda yardımcı olacakmısınız Sn.Özlem Zengin?" dedi.

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