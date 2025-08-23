AKP’li Çelebi komando beresi ile tura çıktı: Açılım için şehit ailelerinden destek istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Çelebi komando beresi ile tura çıktı: Açılım için şehit ailelerinden destek istedi

Ergenekon kumpasında cezaevinde yatan AKP’li Mehmet Ali Çelebi, büyük tartışmalara neden olan açılım süreci için ikna turuna çıktı. Çelebi, şehit ailelerini ikna etmek için komando beresi takarak konuştu. Çelebinin son hamlesi sosyal medyada tepki çekti.

CHP’den Memleket Partisi’ne geçen, ardından istifa edip AKP’ye katılan; Ergenekon kumpası davasında 41 ay cezaevinde kalan AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Terörsüz Türkiye” adı verilen yeni açılım süreci kapsamında ‘ikna’ turuna başladı.

AKP Karabağlar İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda şehit yakınları ve gazilerle yönelik program düzenlendi.

Mehmet Ali Çelebi, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelebi, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, emin olun ki devletimizin acziyeti değildir, kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi asla değildir, tam tersine özgüvenidir.

Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan o nifak tohumlarını, hançeri çıkarmanın yoludur. Terörsüz Türkiye, asla bir acziyet ifadesi değildir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor ve bu mücadelede elbette ki en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir."

Çelebi, beraberinde getirdiği mavi ve bordo bereleri şehit ailelerine göstererek, bunların önemini anlattı.

Son Haberler
Kırıkkale'de anız yangını
Kırıkkale'de anız yangını
Dünya şampiyonluğunu nişanladılar, hedefi tam 12'den vurdular!
Dünya şampiyonluğunu nişanladılar, hedefi tam 12'den vurdular!
AKP’li Çelebi komando beresi ile tura çıktı: Açılım için şehit ailelerinden destek istedi
AKP’li Çelebi komando beresi ile tura çıktı: Açılım için şehit ailelerinden destek istedi
Tarlada kadınlar bile silahlı nöbet tutuyor! Gözlerini kırpmadan sabahlıyorlar
Tarlada kadınlar bile silahlı nöbet tutuyor! Gözlerini kırpmadan sabahlıyorlar
Kask hayat kurtardı
Kask hayat kurtardı