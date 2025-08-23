AKP’li Çelebi komando beresi ile tura çıktı: Açılım için şehit ailelerinden destek istedi

CHP’den Memleket Partisi’ne geçen, ardından istifa edip AKP’ye katılan; Ergenekon kumpası davasında 41 ay cezaevinde kalan AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Terörsüz Türkiye” adı verilen yeni açılım süreci kapsamında ‘ikna’ turuna başladı.

AKP Karabağlar İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda şehit yakınları ve gazilerle yönelik program düzenlendi.

Mehmet Ali Çelebi, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelebi, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, emin olun ki devletimizin acziyeti değildir, kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi asla değildir, tam tersine özgüvenidir.

Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan o nifak tohumlarını, hançeri çıkarmanın yoludur. Terörsüz Türkiye, asla bir acziyet ifadesi değildir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor ve bu mücadelede elbette ki en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir."

Çelebi, beraberinde getirdiği mavi ve bordo bereleri şehit ailelerine göstererek, bunların önemini anlattı.