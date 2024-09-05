AKP'li Cem Küçük İmamoğlu'nu destekleme şartını açıkladı

AKP'li gazeteci Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Küçük, İmamoğlu'nun siyasi yasak alması durumunda yanında olacağını belirtti ve "İmamoğlu'nu yenmek istiyorsanız, bunun yeri sandıktır" dedi.

Cem Küçük, sosyal medya ve çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalarla tanınan bir isim olarak, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

"SİYASİ YASAK GELİRSE YANINDA OLURUM"

Cem Küçük şu açıklamaları yaptı:

"İmamoğlu'nu yenmek istiyorsanız, bunun yeri sandıktır. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yanında olurum."

Küçük, İmamoğlu'nun karşısında başarılı olmanın tek yolunun seçim sandığı olduğunu ifade ederek, bu tür mücadelelerin demokratik süreçler içinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

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Ayrıca, İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesi durumunda, Küçük bu kararın arkasında duracağını ve destek vereceğini açıkladı.

Bu açıklama, Cem Küçük'ün siyasi süreçlere olan yaklaşımını ve muhalefetle olan tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Küçük'ün bu açıklamaları, özellikle İstanbul'daki siyasi arenada önemli bir tartışma neden olabileceği ve seçmenlerin siyasi süreçlere yönelik tutumlarını etkileyebileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle Aralık 2022'de 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Salı günü katıldığı bir televizyon programında, hakkında devam eden "ahmak" davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, olası bir İstinaf Mahkemesi kararı durumunda, iktidarın Yargıtay’ın vereceği nihai kararı göremeyeceğini ve bu sebeple erken seçimlere gidileceğini öngördüğünü ifade etti.

İmamoğlu, "Bu 'ahmak davası' diye adlandırılan gülünç ve komik dava ile siyasi yasaklı hale getirilme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum. Neyin peşindeler? Kimden korkuyorlar? Neyi engellemeye çalışıyorlar?" şeklinde konuşarak, davanın arkasındaki siyasi motivasyonları sorguladı.

Bu açıklamalar, İmamoğlu'nun yargı sürecine ve siyasi duruma dair eleştirilerini bir kez daha dile getirdi ve olası bir Yargıtay kararı ile seçim süreçleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.