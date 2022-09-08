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Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hayatının mihengine 6.666 ayeti alan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nu, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sonrası 2023 seçimlerinde aday yapmayacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:06
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:13
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak

Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
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Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in ortaya attığı rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili AKP’lilerden Erdoğan’a birçok şikayet geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın eleştirilere yanıt olarak Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’yı kastederek “İki ismin de istifasını istedim, gereğini yaptık.” karşılığını verdiği kaydedildi. Ayrıca AKP’li Taşkesenlioğlu’nun “2023 seçimlerinde bir kez daha Erzurum’dan aday yapılmayacağı.” da iddia edildi.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU HAKKINDA İDDİALAR NELERDİ?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Saray'a uzanan rüşvet ağı" paylaşımlarında, Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialar bununla da sınırlı kalmamış, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban da çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Ban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar 2019 yılında evlilik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile benden 50 milyon TL maddi, 20 milyon TL manevi para istemektedir. Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bir boşanma dilekçesi, haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir... Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler ve dokümanlarla, uğrayacağım ölüm tehdidi ve zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur." demişti.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU, “GÖRÜNTÜLER BAŞIM AÇIK ŞEKİLDE SERVİS EDİLDİ” AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Sedat Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sonrası bir de videosu servis edilen Taşkesenlioğlu, “Kendi mahrem evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir. Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım.” açıklamasını yapmıştı.

yenicaggazetesi.com.tr
 

 

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Mikado
8.09.2022 11:30
Neden aday yapılmıyor suçu günahımı var?suçu varsa yargılansın yoksa niye aday olmayacak  
 
Osman
8.09.2022 11:30
Son dönemiymiş zaten aday olamıyormuş müslüman bayan  
 
Ballı Maaş
8.09.2022 11:29
Aday yapılmaz 3-5 maaşlı ballı bir göreve atanır...  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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