AKP’li Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kaza yaptı

Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek'in kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yaptı. AKP İlçe Başkanı Cahit Gürten'in de araçta bulunduğu kazada ise ikilinin yara almadan atlattığı belirtildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Antalya- Afyonkarahisar kara yolunun Sandıklı'daki hemzemin geçit üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Dazkırı'dan Afyonkarahisar'a giden Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek'in kullandığı 03 TOG 500 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.

YARA ALMADAN ATLATTI

Bariyere çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek ile beraberindeki Dazkırı AKP İlçe Başkanı Cahit Gürten kazayı yara almadan atlattı.