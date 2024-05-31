AKP'li doktor vekil sağlık çalışanlarına saldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haberimizvar.net
AKP'li doktor vekil sağlık çalışanlarına saldırdı

AKP Antalya Milletvekili ve aynı zamanda göz doktoru olan Tuba Vural Çokal’ın akrabası, Antalya’da bir özel hastanede bypass ameliyatı olmasının ardından hayatını kaybetti. İddiaya göre Çokal ve beraberindekiler doktor ve çalışanlara saldırdı.

Türkiye genelinde sağlıkta şiddetin önüne geçmek için bir yandan yoğun bir çaba sarf edilirken, AKP Antalya Milletvekili Doktor Tuba Varol Çokal'ın, özel bir hastanede doktor ve çalışanlara hakaret ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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(AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal)

Söz konusu skandal olay, Tuba Vural Çokal'ın akrabası olan Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un Antalya merkezde özel bir hastanede geçirdiği bypass ameliyatı sonrasında meydana geldi. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Erol, kendisine yapılan müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Erol'un vefat haberinin duyulmasıyla birlikte AKP’liler ve Erol'un yakınları hastaneye akın etti.

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(AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol)

İddialara göre Milletvekili Çokal, hem meslektaşı olan doktorlara hem de diğer sağlık çalışanlarına yönelik ağır itham ve tehditlerde bulunarak, hastanede kriz çıkardı. Olayın tanıkları arasında hastalar ve hasta yakınları da bulunuyordu. Çokal, Erol'un ölümünden doktorları ve sağlık çalışanlarını sorumlu tutarak, suçlamalarda bulundu.

Erol'un ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasını talep eden Çokal ve beraberindekilerin bu isteği, hastanedeki gerginliği daha da arttırdı. Ahmet Ali Erol'un otopsisi Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirildi.

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