AKP’li Egemen Bağış Cübbeli Ahmet’e ağzına geleni söyledi! Cübbeli Bilal Erdoğan’ı tebrik etmişti

Cübbeli Ahmet, Cumhurbaşkanı Başdaşmanı Yiğit Bulut'un cenazesinde Egemen Bağış'ın elini sıkmayan Bilal Erdoğan'a Bakara Suresiyle destek verdi.

BİLAL ERDOĞAN EGEMEN BAĞIŞ'IN ELİNİ SIKMADI

53 yaşında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut için 12 Haziran Cumartesi günü cezane töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı cenaze törenine, Bilal Erdoğan'ın Egemen Bağış'a yönelik tavrı tartışma konusu oldu.

Cenaze töreninde herkesin elini sıkan Bilal Erdoğan, Egemen Bağış'ın elini sıkmayıp selam vermeden yanından geçti.

CÜBBELİ'DEN BİLAL ERDOĞAN'A BAKARA SURESİ DESTEĞİ!

Bilal Erdoğan'ın bu hareketi tartışma konusu olurken, Cübbeli Ahmet tarafından takdir edildi. Bilal Erdoğan'a sergilediği tavır gerekçesiyle Bakara Suresiyle destek verdi.

Cübbeli paylaştığı mesajda şunları söyledi,

"Bilal Erdoğan Beyefendi’yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı. Merhûm Yiğit Bulut’un cenazesinde Egemen Bağış’ın elini sıkmamış” diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl’ın: “Dindar ve kindar” sözünü hatırladım ve “Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.” diye düşündüm. Allâh-u Teâlâ, “Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek” (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi’ye şefî’ eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn!"

BAKARA SURESİ GÖNDERMESİ

2013 yılında Egemen Bağış'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydında, Bağış'ın "Her Cuma bir ayet sallıyorum. Bu Bakara iyi makara!.." dediği öne sürülmüştü.

Cübbeli Ahmet, ses kaydı üzerinden Bağış'a sert tepki gösterek, "Adam Bakara suresine 'Makara' dedi. Hala adamla oturup kalkanlar var. Hala onunla muhabbet edip yüzüne gülenler var." demişti.

Öte yandan konu hakkında 2017 yılında açıklama yapana Egemen Bağış şunları söylemişti:

"17 Aralık'ta yolsuzluk adı altında bize atılan iftiraların temelinin boş olduğunu gördüklerinde bir ses montajıyla bizim imanımızı sorgulatmaya kalktılar. Benim ağzıma yerleştirilen o kelimelerin, maka ve ra hecelerinin frekansları bile farklıdır. Montaj raporları alındı."

EGEMEN BAĞIŞ'TAN SERT YANIT!

Egemen Bağış, Cübbeli'nin paylaşımını alıntılayarak çok sert ifadeler kullandı. Bağış, yaptığı paylaşımda,

"Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?”

Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları bize "camdan evin varsa taş atma" sözünü hatırlattı.

Fakat biz yine de onun seviyesine düşmeyeceğiz.

Sayın Bakanımız Egemen Bağış bey ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan’ın kardeşlik hukuku Egemen beyin ilk milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır ve ilk günkü kadar içten ve samimidir. O gün de cenaze öncesi vakit namazında camii içerisinde görüşüp selamlaştıklarının yüzlerce şahidi vardır.

Egemen Bey yıllar önce FETÖ iftiraları ortaya atıldığında suç duyurusunda bulunmuş ve kayıtların analizini gerek ulusal gerekse, uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırıp, montaj olduğunu ispat etmiş, raporları da yayınlatmıştı.

Gerçi bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayacıları yine itiraz eder. Alıştık. Ama bu paylaşım onların gönlünü almak için değil, gerçeği merak eden kardeşlerimiz için."