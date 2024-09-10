AKP'li Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amcası öldürmüş olabilir! Narin'le ilgili sözleri tepki çekmişti

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili önceki açıklamalarına yönelik eleştirileri yanıtladı.

Ensarioğlu, Diyarbakır Bağlar’da 19 gün kaybolduktan sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümü hakkında yaptığı “aile dostlarımız” ifadesinin, siyasi amaçlarla çarpıtıldığını iddia etti.

Ensarioğlu, Sarbestiyet’ten Onur Erkan’a verdiği demeçte, “Soruşturma gizlilik içinde yürütülüyor ve konu son derece hassas. Bizim de bazen bilmediğimiz, bazen de paylaşmamamız gereken bilgiler olabilir. Bu süreçte aile de bizim dostlarımız” şeklinde konuştu.

Ancak, açıklamalarının bazı DEVA Partili yetkililer tarafından “siyasi kazanç elde etmek için” manipüle edildiğini ileri sürdü.

AKP'li Galip Ensarioğlu'ndan skandal açıklama: Bilip de söyleyemediğimiz şeyler var

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

AKP Milletvekili Ensarioğlu, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'le ilgili şu tepki çeken sözleri kullanmıştı:

"Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız."