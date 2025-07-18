AKP'li Ergün Turan, Murat Çalık için "umudunu" paylaştı!

İstanbul Büyükşehir Beledisi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmalarında çok sayıda başkan ve yönetici tutuklandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gözaltına alınan isimler arasında.

Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumundaki olumsuz tablo nedeni ile tutuksuz yargılanması yönünde talepler gündeme getirilmeye devam ediliyor.

Bu defa tutuksuz yargılanma talebi AKP'li bir isimden geldi.

"UMUDUM TUTUKSUZ YARGILANMASI"

AKP'li Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada Çalık'ın sağlık durumuna dikkat çekerek "Çalık Başkanımızı seven birisiyim. Umudum bu arkadaşımızın mümkünse ev hapsinde yargılanması" dedi.

İBB Meclis oturumunda söz alan Turan şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Murat Çalık başkanımızın hastalığı var. Ben şahsen Mehmet Murat Çalık Başkanımızı seven birisiyim ama yargı bir şey yapıyor. Mehmet Murat Çalık arkadaşımıza acil şifa diliyorum. Benim de umudum bu arkadaşımızın mümkünse ev hapsinde yargılanmasıdır. Diğer umudum da, insani bir umuttur. Bu arkadaşlarımızın masum olmasıdır. Onların aileleri adına bunu umuyorum. AK Parti grubunda bu arkadaşlarımızın iyi ki suçlular diyecek psikopatlıkta biri olduğundan emin değilim."

MURAT ÇALIK'IN SAĞLIK DURUMU

Çalık, daha önce iki kez kanser tedavisi görmüştü.

4 Haziran’da Silivri Cezaevi’nden İzmir’e nakledilen Çalık, 9 Temmuz da yeniden hastaneye kaldırılmış, 10 Temmuz’daysa anjiyo olmuştu. Anjiyonun ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

Çalık hakkındaki hastane raporunda ‘lösemi nüksü açısından yüksek riskli‘ olduğu, infazını evde tamamlaması gerektiği belirtilmişti.

Belediye başkanı cezaevindeyken sağlık problemleri nedeniyle 18 kilo verdi.

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