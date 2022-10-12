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AKP'li belediyeden Miss Uganda Güzellik Yarışması. Önce paylaştılar sonra sildiler

Geçtiğimiz yıllarda Esenyurt’ta yapılan Miss Uganda Güzellik Yarışması’yla ilgili AKP'li Esenyurt Belediyesi duyuru yapıp sildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 08:31
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AKP'li Esenyurt Belediyesi Miss Uganda Güzellik Yarışması'yla ilgili duyuru yaptı. Paylaşımı sonra sildiler

AKP'li belediyeden Miss Uganda Güzellik Yarışması. Önce paylaştılar sonra sildiler
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Esenyurt’ta geçtiğimiz yıllarda Doğu Afrika ülkesi Uganda'dan Türkiye'ye çalışmak ve okumak için gelenler çok konuşulacak bir güzellik yarışması düzenlenmişti.

Esenyurt'ta kapatılan bir gece kulübünde yapılan Miss Uganda Güzellik Yarışması sonrasında emniyet ekipleri organizasyonu düzenleyen kişileri gözaltına almıştı.

AKP’Lİ BELEDİYE PAYLAŞTI

Esenyurt'taki Erol Üçok Kültür Merkezi'nde dün akşam yapılan Miss Uganda 2022 Güzellik Yarışması'nda çok sayıda kadın birinci olabilmek için jüri karşısına çıktı.

Yarışmayla ilgili de Esenyurt Belediyesi de Twitter'dan duyuru yaptı. Ancak belediyenin resmi hesabından paylaşılan yarışma duyurusu bir süre sonra silindi.

2020’DE YAPILMIŞTI

Esenyurt'ta ikincisi gerçekleşen Miss Uganda'nın ilk yarışması kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı 2020 yılının Kasım ayında bir gece kulübünde düzenlenen yarışmadan görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Esenyurt'ta bir gece kulübünde "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlenmişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülmüştü.. Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansımıştı.

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Ayaz Ak
12.10.2022 09:06
Fatih ben Muhalif seçmenim yahu. Sadece bu kadar basit hata olabilir mi manasında yazmıştım :) Belediyelerin hataları bu olsun yeter ki dediğiniz gibi dönen fırıldaklar yanında :)  
 
The İmam
12.10.2022 09:06
Ayaz Ak bırak Esenyurt Belediyesini de Esenler Brlediyesine doldurulan ve soyadları GÖKSU olanlara bak. Mazotun 30 TL olduğu bir yerde hangi zeka ile neyi savunuyorsun anlamadım  
 
fatih
12.10.2022 08:46
ayaz ak tamam esenyurt chpli belediye, sen akpli belediyelerin yaptıkları pisliklere rüşvetlere usulsüzlüklere bi bak inan bu güzellik partisi daha masum gelir  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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