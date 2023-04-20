AKP muhalefet olmaya hazır mı? AKP’li eski Bakan Abdulhamit Gül'e canlı yayında soruldu

AKP’li eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı canlı yayında "AK Parti muhalefet olmaya hazır mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse AK Parti buna itiraz yoluna mı gider, başka şeyler olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

AKP muhalefet olmaya hazır mı? AKP’li eski Bakan Abdulhamit Gül'e canlı yayında soruldu

AKP’nin Gaziantep’ten aday gösterdiği eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Gül, şu anda güzel bir havanın olduğunu belirterek, "İlk turda Cumhurbaşkanımızın seçileceğine inanıyorum. İlk turda bu seçim biter." dedi.

"AK PARTİ MUHALEFET OLMAYA HAZIR MI?"

Programda Kübra Par, Gül'e dikkat çeken bir soru yöneltti. Par, "AK Parti muhalefet olmaya hazır mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse AK Parti buna itiraz yoluna mı gider, başka şeyler olur mu?" diye sorarken, Gül demokrasi mesajı verdi.

"SANDIKTAN NE ÇIKARSA YERİNE GELİR"

Partisinin sandığı demokrasinin namusu olarak gördüğünü belirten Gül, "Sandıktan ne çıkarsa çıksın AK Parti yerine getirecektir. Milletimizin bu anlamda Türkiye'nin 20 yıllık yaptıkları ve yapacakları, 7'li masanın eski Türkiye'ye döndüreceği fragmanları izledikçe böyle bir tabloyu hiç görmüyorum." dedi.

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