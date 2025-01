AKP'li eski Bakan CHP'ye katıldı

8 Ocak'ta DEVA Partisi'nden istifa eden Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP'ye katıldı.

CHP KONTENJANINDAN MECLİSE GİRDİ

2007 yılından 2011 yılına kadar AKP Denizli milletvekili görevini yürüten Kavaf, 2009-2011 yılları arasında Aile ve Kadından sorumlu Devlet Bakanlığı görevini icra etti. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimde CHP kontenjanından meclise giren Kavaf sonraki günlerde istifa ederek DEVA Partisi'ne katıldı.

ÇATI PARTİ DUYURULUNCA İSTİFA ETTİ

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu çatı partinin duyurulması üzerine istifa eden Kavaf, CHP meclis grup toplantısında CHP'ye katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL ROZETİNİ TAKTI

Grup toplantısına katılan Selma Aliye Kavaf'a CHP rozetini Özgür Özel taktı. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 131 oldu.

Özel, şunları grup toplantısında şunları söyledi:

ÖZGÜR ÖZEL: "GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN PARTİSİ KARARLILIKLA YÜRÜYOR"

"Zor günlerdeyiz ağır şartlar altındayız. Acıların içinde her türlü kötülüğün muhatabı ve her an gelebilecek yeni kötü haberlerin arifesinde bu ülkenin direncini kırmak isteyenlere bizi susturmaya, sindirmeye millete diz çöktürmeye çalışanlara inat CHP Türkiye'nin birinci partisi. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ki evimizin tapusunun kayıtlı olduğu baba evimizin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi yaptığımız çağrıya ses verenlerle yürüyüşümüze katılanlarla omuzumuza omuz verenlerle, kolumuza girenlerle birlikte kararlılıkla yürüyor. Birazdan o yürüyüşü, o yürüyüşün hedefini hep birlikte konuşacağız.

Bugün Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun, Hacettepe Üniversitesi'nde tarih alanında ve aynı alanda hem yüksek lisans hem doktora yapmış, yedi yıllık öğretmenlikten sonra bugün iktidarda olan partiye erdemliler hareketi döneminde davet edilmiş, katılmış Kadın Kolları kuruculuğunu yapmış, bakanlık görevleri yapmış ama esasında orada ne olduğunu gördükten sonra yollarını ayırmış, geçtiğimiz seçim döneminde memleketim Manisa'da partimizin listesinden ittifak ortağımız adına seçilmiş ve bugün memleketim Manisa'nın yıllara sari emeğiyle -burada örgütümüzün başkanı var- şu anda hayatta olan, olmayan tüm il başkanlarımızla bugünlere katkı koyan 2004 seçimlerinde yüzde 6 oy aldığımız Manisa'mıza 2024 seçimlerinde yüzde 60'la Manisa'nın birinci partisi yapan örgütümüzün bütün emekçilerine, partimizin bütün seçilmişlerine Manisa kabristanında partinin hiç iktidarını görmeden, hiç birinci parti olduğunu görmeden gözünü yummuş yatanlara hepsinin hatırasına selam olsun ki CHP'nin bundan sonra Manisa'da da Türkiye'de de kararlı yürüyüşü devam edecektir. CHP'nin şu anda Manisa'dan seçilmiş dördüncü milletvekili Selma Aliye Kavaf'ı kürsüye davet ediyorum."