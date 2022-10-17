Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi

AKP'li Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a yaptığı 'kader' açıklaması üzerinden, "Bizim kader anlayışımız, Emeviler’in 'Cebriyeci' kader anlayışını andırıyor" tepkisini verdi. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 41 madencinin ölümünün ardından 'kader' açıklaması yapılmasına tepki gösterdi.

Çelik, Mehmet Akif Ersoy'un “'Kadermiş' Öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru; Belanı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu" dizelerini, "Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler’in “Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor" ifadeleriyle paylaştı.

ŞİİR ÜZERİNDEN GÖNDERMEDE BULUNDU

Erdoğan, Amasra'da maden ocağındaki patlama hayatını kaybeden 41 işçinin ardından "Birileri dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız" demişti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, isim vermeden Erdoğan'ın 'kader' açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaşarak şunları yazdı:

"Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler’in "Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor. Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif’in diyecekleri var: