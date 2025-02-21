AKP'li eski Bakan Varank'ın masrafları Meclis'e taşındı! Milyonluk faturayı belediye ödemiş

2024 yerel seçimlerinden aylar sonra Bursa'daki seçimlere dair büyük bir skandal iddiası gündemi karıştırdı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP’li eski Bakan ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, seçim dönemi 1,5 milyon liralık yemek ve seçim masrafı yaptı.

Varank'ın bu 1,5 milyon liralık faturasını ise yerel seçimden 5 gün önce AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği iddiası, belgesiyle Meclis'e taşındı.

FATURA MECLİSTE GÖSTERİLDİ

İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, mecliste söz konusu faturayı herkese gösterdi.

Bunun üzerine söz alan AKP’li Varank, “Bu iftira, paçama tutunup meşhur olmak istiyorlar. Savcılığa gidin. Dokunulmazlığımın kaldırılması için dilekçe vereceğim. İddialarını ispatlayamayan haysiyetsizdir’’ dedi.

'FATURAYI SAVCILIĞA VERECEĞİM'

Konuşmasına devam eden Türkoğlu: “Skandalları açıklamaya devam edeceğim. Faturada ‘26 Mart 2024 TBMM 27’nci Dönem Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın Bursa ziyareti, yemek ve ikram masrafları’ yazıyor. 605 ve 863 bin 500 liralık iki fatura toplamda 1,5 milyon lira. Bu faturada AKP seçim çalışmaları var, AKP İl Başkanlığı’na giden paketler var. Varank’ın seçim afişi de var. Faturayı savcılığa vereceğim” dedi.

HÜDA PAR'IN FATURALARI DA BURSALILARA ÖDETİLMİŞTİ

Önceki günlerde, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun, Meclis’te HÜDA PAR için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ödediği kongre yemeği yer almıştı.

44 bin TL’lik yemek faturasının Bursalılara ödetildiği belirtilmişti.