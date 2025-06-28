AKP'li eski Bakan Yardımcısı'na 8 şirketten ballı maaş! CHP'li isimden çarpıcı iddia...

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, eski Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın görev süresinin sona ermesinin ardından 8 şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını iddia etti. Akay, "Vatandaşlarımızın yoksullukla boğuştuğu dönemde, pazar poşetlerini dahi dolduramadığı bir dönemde, eski bir kamu görevlisinin bağlantılarını kullanarak haksız yere yarım milyona yakın maaş almasını hiçbir vicdan kabul etmez" dedi.

8 ŞİRKETTEN MAAŞ ALIYOR

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yaptığı yazılı açıklamada, eski Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın görev süresinin sona ermesinin ardından 8 şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını iddia etti. Akay' şirketlerli şu şekilde açıkladı;

"'Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Horoz Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Efor Çay San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi."

"BU KİŞİ, BU POZİSYONLARA NASIL GELDİ?"

Bu noktaya nasıl gelindiğini sorgulayan Cevdet Akay, "Turagay’ın bu görevlere gelmesine neden olan yetenekleri nelerdir merak ediyoruz. Bir kişi, kamu görevinden sonra özel sektöre geçip bu kadar büyük bir etki alanına sahip olursa, ilk sormamız gereken soru şu olmalı: Bu kişi, kamu görevindeki deneyimlerini ve birikimlerini kullanarak mı bu pozisyonlara geldi, yoksa eski konumu ve bağlantıları sayesinde mi bu kadar çok koltuk elde etti? Her fırsatta, “adalet” söylemiyle halkın karşısına çıkan bir iktidar, kamudan özel sektöre geçişlerdeki denetimsizliği göz ardı edemez" dedi.

"3 YIL BEKLEMESİ GEREKİRKEN 9 AY YETTİ"

Akay, açıklamalarını şu şekilde dile getirdi:

"2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un 2. maddesi, kamu görevinden ayrılan kişilerin aynı alanda özel sektöre geçmek için 3 yıl beklemesini zorunlu kılıyor. Ancak Şubat 2023’te Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılan Turagay, Kasım 2023’te Dünya Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu’na atandı. Üç yıl beklemesi gereken Turagay, sadece dokuz ay bekleyebilmiş ve kanuna aykırı olarak göreve başlamıştır.

Rıza Turagay Bakan Yardımcılığı döneminde Eximbank’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev aldı. Türk Eximbank, Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi ile Eximbank lojistik ve nakliyat sektöründeki şirketlere özel kredi programları sunuyor. Turagay görev süresi bittikten hemen sonra iki büyük lojistik şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. O zaman şunu soruyoruz: Sayın Turagay Eximbank’ta Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde bu şirketlere kredi vermiş midir?

Bir kişinin sekiz farklı kurumda aynı anda yönetim kurulu üyesi olması liyakat ile değil, daha çok kayırmacılık ve çıkar ilişkileri ile açıklanabilir. Vatandaşlarımızın yoksullukla boğuştuğu dönemde, pazar poşetlerini dahi dolduramadığı bir dönemde, eski bir kamu görevlisinin bağlantılarını kullanarak haksız yere yarım milyona yakın maaş almasını hiçbir vicdan kabul etmez. Bu çarpık düzenin çarklarını döndürenleri tek tek ifşa etmeye devam edeceğiz!"