AKP’li eski bakandan Cumhur İttifakı’na çok sert eleştiri: 'Kendisini mahkum etti'

AKP'nin kurucuları arasında yer alan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AKP ile MHP arasındaki ilişkiyi yorumladı. Yeni hükümet sistemi ile birlikte AKP'nin kendini MHP'ye mahkum ettiğini belirten Çelik, “Bu sistem dünyada eşi benzeri olmayan ve hiçbir yere uymayacak çok absürt bir sistemdir” dedi.

ÇELİK: AKP KENDİSİNİ MHP’YE MAHKUM ETTİ

Halk Tv’de canlı yayına çıkan Hüseyin Çelik, AKP ile MHP arasındaki ittifak ilişkilerine değindi. Çelik, AKP'nin MHP ile ittifak yapmış olmasına başından beri karşı çıktığının altını çizerken, AKP'nin bu uğurda kürt seçmenden oy kaybettiğini söyledi. Çelik, “"Bu sistem dünyada eşi benzeri olmayan ve hiçbir yere uymayacak çok absürt bir sistemdir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif eden Bahçeli'dir. Bu sistemle birlikte AKP kendisini yüzde 50+1'e mahkum ederek MHP'ye de mahkum olmuş oldu” ifadelerini kullandı.

“BİR SİTEM VEYA BİR MESAJ VAR MI EMİN DEĞİLİM AMA OLABİLİR”

MHP tarafından, Bahçeli'nin yer aldığı "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlığıyla yayınlanan videoyu da değinen Çelik, “O videoda esas söylenmek istenen nedir Bahçeli'ye sormak lazım. Benim söyleyeceklerim tahminden öteye geçmez. Bu videoda bir sitem veya bir mesaj var mı emin değilim ama olabilir. Zaman zaman ortak olan partiler birbirine sitem edebilir ve bazen bunu ima yoluyla gösterir. Ben şahsen bu videoya özel bir anlam ithaf etmiyorum." dedi.

ÇELİK'TEN KAYYUM ATAMALARINA ELEŞTİRİ

Kayyum atamalarına karşı çıktığının altını çizen Çelik, "Kayyum atamalarına oldum olası karşı çıktım. Hakkari'ye kayyum atandı, neden atandı 10 yıl önce seçilmiş kişiye dava açılmış ancak bu davada hiçbir şey çıkmamış sonra başkanlık için müracaat ettiğinde de itiraz gelmemiş ancak seçilince adamı görevden aldılar. Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de Esenyurt Belediyesi'ne de kayyum atanmasını doğru bulmuyorum. Bu AK Parti'ye kazandırmaz. Mardin'de Ahmet Türk yerine Mehmet Türk'ü aday göstersin yine DEM Parti kazanacak. Bu tavırlar ters teper." dedi.