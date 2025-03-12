AKP'li eski Bakan'ın Ramazan paylaşımına tepki yağdı

AKP'lilerin tepki çeken Ramazan paylaşımları gelmeye devam ediyor. Son olarak AKP'li Mustafa Varank'ın TBMM’deki ofisinden yaptığı paylaşım eleştirilerin odak noktası oldu.

Varank, "TBMM’deki ofisimizi süsledik. Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" notuyla yaptığı paylaşımda Ramazan süsleriyle dolu resim görüldü.

AKP'li milletvekillerinin Ramazan ayı boyunca yaptığı paylaşımlar, zaman zaman kamuoyunda tartışmalara yol açıyor.

Mustafa Varank'ın TBMM’deki ofisinden yaptığı son paylaşım da bu tartışmaların bir parçası oldu.

Paylaşımda görülen Ramazan süslemeleri, bazı kullanıcılar tarafından gereksiz ve abartılı bulunarak eleştirildi.

SİYASİ AMAÇLARLA SÖMÜRÜLÜYOR!

Birçok kullanıcı, paylaşımın adalet ve hakkaniyet duygularını zedelediğini belirterek eleştirilerde bulundu.

Paylaşımda görülen Ramazan süslemeleri, bazı kullanıcılar tarafından gereksiz ve abartılı bulunarak tepki gösterildi.

Kullanıcılar, dini duyguların siyasi amaçlarla sömürüldüğünü öne sürdü.

Paylaşıma yorum yazanlar, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşların Ramazan ayını nasıl geçirdiğine dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar, Ramazan'ın anlamının ve kutlanma şeklinin değiştiğini belirtti.

"İNSANLAR PERİŞANKEN SİZİ O RAMAZAN'DA KURTARMAYACAK"

İşte o tepki yorumları:

"Dulun öksüzün yetimin emeklinin hakkını yiyin. Sonra Hoş geldin Ramazan..!! Kulu kandırırsınız ancak alemlerin Rabbini değil..."

"Kapıya yazmasaydınız kimse hatırlamazdı Ramazan olduğunu tüm dünya size minnettar beyefendi, Meclis lokantasında iftar menüsü kaç lira"

"Varank ciddi olarak soruyorum: Postlarının altına yazılan yorumları okuyor musun? Okumuyorsun oku..."

"Din bunlar için en büyük servet insanların manevi duyguları sömürerek şaşalı hayatlarını sürdürmek bütün amaç bu..."

"Kapıya duvara iki süslü teneke resim asmakla ramazan kutlanmaz, yetimin hakkını, devletin malını yememek lazım..."

"İnsanlar perişanken sizi o Ramazan'da kurtarmayacak."

"Sahi hoş mu geldi? Emekliye, asgari ücretliye…"

"Ramazan noel gibi mi kutlanıyor artık anlamadım"

"Sayenizde 12 ay ramazan artık"