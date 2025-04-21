AKP’li eski Bakan’ın yakını 100 bin dolara serbest kaldı! Falyalı'nın finans yöneticisinden savcıya 'rüşvet' iddiası...

Bugün Kıbrıs gazetesinde, Ayşemden Akın’ın Halil Falyalı’nın eski finansçısı Cemil Önal ile yaptığı konuşmanın üçüncü kısmı yayınlandı. Bu sefer Önal, AKP’li eski Bakan'ın yakını ve kara para aklanan Larsen Teknoloji’nin üçüncü en yetkili kişisi Fatih Nevzat Aysu’nun rüşvet ile ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını öne sürdü. İddiaya göre Halil Falyalı’nın talimatıyla ulaştıkları Adana Cumhuriyet Savcısı Y.P, 100 bin dolarlık ödemeyle Fatih Nevzat Aysu’yu serbest bıraktı.

CEMİL ÖNAL’DAN RÜŞVET İDDİASI

Halil Falyalı’nın eski finansçısı Cemil Önal’ın konuşmasında Adana’da yasa dışı bahis soruşturmalarının kaderi rüşvetle değiştiği iddia edildi. İddialar, yalnızca kumarhanelerle sınırlı değil; savcılara verilen rüşvetlerden, Kıbrıs’tan İstanbul’a uzanan döviz ve kara para akışına; AKP’ye yakın isimlerin işin neresinde durduğuna kadar pek çok ismi ve detayı kapsadığı öne sürüldü.

“FALYALI’NIN ÜÇÜNCÜ ADAMI VE AKP’Lİ İSMİN YAKINIYDI”

İddiaya göre; Halil Falyalı’nın üçüncü adamı, AKP’li eski Bakan'ın yakını ve para transferleri, nakit akışı ve VİP müşterilerden elden alınan ödemelerden sorumlu olan Fatih Nevzat Aysu, 10 Temmuz 2020 tarihli iddianamede yer aldığını söyleyen Önal, “Bu işlemleri yürütebilmek için Adana merkezli ‘AK Grup’ adlı bir yapısı vardı. Adana’daki bir davada, bu yapıyla bağlantılı olarak AKP Gençlik Kolları’ndan iki isim daha yer alıyordu” ifadelerini kullandı.

“100 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SAVCI SERBEST BIRAKTI”

Önal, kara para işlerinin aklandığını iddia ettiği Larsen Teknoloji’nin üçüncü en yetkili kişisi Aysu’nun iddianamesinin 100 bin dolar karşılığında Adana Cumhuriyet Savcısı Y.P’nin kapattığını öne sürerken, rüşvet iddiasını şu şekilde açıkladı:

“2021’de Türkiye’deydim. 100 bin dolarlık ödemeyi ben yaptım. İstanbul Havalimanı’na geldik. Savcının şebekesi sistemden Fatih Aysu’nun arama kaydını düşürdü. Polis müdahale etmedi. Havalimanından birlikte çıktık, güzel bir yemek yedik. Ertesi gün de Aysu’yu Adana’ya ifade vermeye gönderdik. Savcı ifadesini aldı, ardından serbest bıraktı. Ancak örgütü kurup yöneten Fatih Aysu, savcıya verdiğimiz para sayesinde kurtuldu”