AKP’li eski başkan hakkında flaş karar. 6 Şubat depremlerinde 26 kişi can vermişti

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin can vermesiyle sonlanan Kavak Apartmanı'yla ilgili açılan davanın duruşmasına devam edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme heyeti, Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının korunmasına karar verdi. Duruşma, 14 Mart 2025 tarihine ertelendi.