AKP'li eski başkan kaza geçirdi! Durumu çok ciddi

Saat 15.00 sıralarında Danişment Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Eski AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir'in kontrolünü kaybettiği 09 FZ 971 plakalı motosiklet, 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
AĞIR YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Demir ilk müdahalesinden sonra ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.