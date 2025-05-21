AKP'li eski başkan kaza geçirdi! Durumu çok ciddi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li eski başkan kaza geçirdi! Durumu çok ciddi

Eski AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir (34), kullandığı motosikletin 40 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu, ağır yaralandı.

Saat 15.00 sıralarında Danişment Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Eski AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir'in kontrolünü kaybettiği 09 FZ 971 plakalı motosiklet, 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

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AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Demir ilk müdahalesinden sonra ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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