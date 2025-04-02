AKP'li eski başkandan ortalığı karıştıracak paylaşım! CHP harekete geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) konseri esnasında birden yere yığılan Volkan Konak, kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Konak’ın vefatı Türkiye’yi derinden sarsarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise Volkan Konak için skandal sözler sarf etmiş, "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanmıştı.

ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!

O müftüden sonra bir tepki geçen paylaşım da Kayseri’de Hacılar Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Doğan Ekici’den geldi.

Sosyal medya hesabından Volkan Konak için paylaşımda bulunan Ekici, "Karadeniz'i de kirletir, Hindistan Ganj Nehri’ne atsınlar" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Ekici’nin yaptığı paylaşımın ardından skandal paylaşımlara imza atan iki kişi hakkında da duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"AKP eski Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında kişinin hatırasına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan suç duyurusunda bulundum. AKP’li eski belediye başkanı hakkında ayrıca CHP’lilere şizofren demesi nedeniyle ayrı bir suç duyurusu daha yaptım. Yargıya hesap verecekler! Yargıya hesap vermeseler bile tarihe not düşüyoruz…"