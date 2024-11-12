AKP'li eski belediye başkanı gölette ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
AKP'li eski belediye başkanı gölette ölü bulundu

Kastamonu’nun Azdavay ilçesi AKP’li eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in cansız bedeni gölette bulundu.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AKP'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek'ten yakınları dün itibariyle haber alamadı.

İhbar sonrası Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, gece saatlerinde çalışma başlattı.

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İHBAR ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan aramalarda Osman Nuri Civelek'in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, gölette arama çalışması başlattı. Gece boyunca Civelek'ten bir ize rastlayamayan ekipler, arama faaliyetlerini sabah saatlerinde de sürdürdü.

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CANSIZ BEDENİ GÖLETTEN ÇIKARILDI

Havadan dron ile gölette de botlarla yapılan çalışmalar sonucunda Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı. JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek'in cenazesi, göletten çıkartıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Civelek'in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ayrıca ekipler, Civelek'e ait terk edilmiş halde bulunan araçta da incelemelerde bulundu.

Üç çocuk babası Civelek'in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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