AKP'li eski belediye başkanı tutuklandı

6 Şubat depremlerinde Nurdağı Belediye Başkanı olan ve inşaa ettiği evlerin yıkılması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Ökkeş Kavak’ın yargılaması sona erdi. Mahkeme, Ökkeş Kavak’a 16 yıl hapis cezası verdi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi’nde bulunan Kavak Apartmanı yıkıldı. İlk üç katının üzerine çöken apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede dönemin AK Parti Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep etmişti.

İslahiye Ağır Ceza mahkemesinde bugün görülen davada Ökkeş Kavak’a 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.