Eski büyükşehir belediye başkanına suç duyurusu. ‘Belediyenin içinden geçmiş’

CHP Denizli İl Danışma Kurulu Toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AKP’li eski başkan Osman Zolan’ı sert bir biçimde eleştiren Çavuşoğlu, “Sanıyorlar ki yaptıkları yanlarına kar kalacak. Öyle bir düzen kurmuşlar ki hani bir söz var ya ‘minareyi çalan kılıfını hazırlar’ emin olun ben belediye başkanı olduğumda bir şey öğrendim ki şeytan bile bunlardan korkar.” ifadelerini kurtardı.

“Öyle bir düzen kurmuşlar ki yakalayamıyorsun. Adamı her şeyiyle biliyorsun, içinden geçmiş belediyenin. Bütün imkanlarını kendilerine seferber etmişler hepsini biliyorsun. Ama her şeyin altına imza atacak adam bulmuşlar, kılıfına uydurmuşlar.” ifadelerini kaydeden Çavuşoğlu, bu hafta bir dosya sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, “Adamlar turnikeyi başka çalıştırmışlar, parayı başka. Mühürlü torba diye bir sistem bulmuşlar. Bu torbalarla beraber gayrimeşru para taşımışlar. Şimdi parça parça bunları tespit ediyoruz.” açıklamasını yaptı ve ellerinde dayanacak hukuki bir zemin bulamazlarsa yapacaklarının boşa gideceğini belirterek ilk suç duyurularını Salı günü yapacaklarını ifade etti.

“Teleferikte resmiyette gösterdikleri tahsilatla gayrimeşru bilgisayara kaydettiklerini tespit ettik. İkisi arasında bugünkü parayla yaklaşık 30 milyon TL fark var sadece teleferikte.” diyen Çavuşoğlu, tüm bunları zamanla yavaş yavaş tespit edeceklerini söyledi.

“BAŞLARINA YIKACAĞIZ”

Geçen gün de bir tanesinin iş yerine gittiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Zabıta arkadaşlar doğal olarak denetim yapıyor, imardaki arkadaşlar da denetim yapıyor. Tutulacak hiçbir yeri yok. Her şeyi yasadışı. Sayın ilçe belediye başkanımızla beraber herhalde o süreci de en kısa sürede tamamlayacağız, kaçak yerlerini başlarına yıkacağız. Çünkü onların tamamı bu fakirin, bu fukaranın, bu garibin bu yetimin hakkının olduğu yerler.” dedi.

Çavuşoğlu, konuşmasına, “İki tane isim var o isimlerle ilgili iş yerlerini devretmeye çalışıyorlarmış, yerlerini satmaya çalışıyorlarmış. Buradan açık çağrıda bulunuyorum o yerleri alan arkadaşlar o yerlerde takibe devam edeceğimizi bilsinler.” ifadeleriyle devam ederken “Yani malı sattık kurtulduk şansları yok, kimse gidip almasın. Alırlarsa da aynı şekilde onların nasıl arkasına düştüysek o malı satın aldıklarında da kurtulamayacaklar sattıklarında da. Çünkü onlarda sizin bizim hakkımız var” ifadelerini kullandı.