Eski AKP'li milletvekili gözaltına alındı

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kocabıyık, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gözaltına aldığını bildirdi.

Göz altına alındım — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) October 7, 2025

Kocabıyık dün Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Kocabıyık, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" demişti.