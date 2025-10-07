Eski AKP'li milletvekili gözaltına alındı

AKP'li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kocabıyık, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gözaltına aldığını bildirdi.

Kocabıyık dün Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Kocabıyık, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" demişti.

