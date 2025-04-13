AKP'li eski milletvekili iktidarı yerden yere vurdu!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptali daha sonra da gözaltına alınıp tutuklanmasına milyonlarca yurttaş tepki göstermeye devam ediyor.

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve ülkede yaşanan adaletsizliklere isyan etti.

“ÜLKEMDEKİ HUKUKSUZLUĞA KARŞI KENDİ ÇAPIMDA MÜTEVAZI BİR EYLEME BAŞLADIM"

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Ülkemdeki hukuksuzluğa karşı kendi çapımda mütevazı bir eyleme başladım: yakın-uzak dostum, arkadaşım, akrabam-yakınım ne kadar hakim ve savcı varsa, hiç biriyle görüşmeyeceğim, telefonlarına çıkmayacağım, selamı sabahı keseceğim. Çünkü onlar adaletsiz düzenin paralı askeri haline getirildiler, bunu da kabullendiler. Ve hepsi olanı biteni görüyor, yaşıyor ve SUSUYORLAR!”

Ülkemdeki hukuksuzluğa karşı kendi çapımda mütevazı bir eyleme başladım: yakın-uzak dostum, arkadaşım, akrabam-yakınım ne kadar hakim ve savcı varsa, hiç biriyle görüşmeyeceğim, telefonlarına çıkmayacağım, selamı sabahı keseceğim. Çünkü onlar adaletsiz düzenin paralı askeri… — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) April 13, 2025

Kocabıyık ikinci bir paylaşımında ise, “Menderes’in katline karar veren 27 Mayıs’ın Yüce Divan savcısı Ömer Altay Egesel emekliliğinde bir seyyar satıcıdan limon almak istedi. O seyyar satıcı egeseli tanıdı ve ona “git burdan sana limon filan satmıyorum” dedi.

Bugün bu kadar adaletsizlik karşısında susan hakim ve savcılar yarın elimizi sıkmak için ellerini uzattıkları zaman elleri havada kalacak, bunu bilsinler.

Yazık, içinizden bir tane Recai seçkin gibi bir onurlu hakim çıkmadı; hepiniz Ömer egesel’e ve salim başol’a benziyorsunuz.

Egesel’e limon satmayı reddeden seyyar satıcı kadar bile olamadınız” dedi.

Menderes’in katline karar veren 27 Mayıs’ın Yüce Divan savcısı Ömer Altay Egesel emekliliğinde bir seyyar satıcıdan limon almak istedi. O seyyar satıcı egeseli tanıdı ve ona “ git burdan sana limon filan satmıyorum” dedi.

Bugün bu kadar adaletsizlik karşısında susan hakim ve… — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) April 13, 2025

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, medyada yer alan eleştirileri nedeniyle AKP’den ihraç edilmişti.