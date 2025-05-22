AKP'li eski milletvekili ve eşi trafik kazası geçirdi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
AKP'li eski milletvekili ve eşi trafik kazası geçirdi!

Afyonkarahisar'da otomobilin bariyere çarptığı kazada, eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli (61) ve eşi Yavuz Denizli (61) yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobilin bariyere çarptığı kazada, eski AKP İzmir Milletvekili İlknur Denizli (61) ve eşi Yavuz Denizli (61) yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Emirdağ ilçesi Dörtyol kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yavuz Denizli'nin kontrolünü yitirdiği 35 YD 015 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Yavuz Denizli ve araçtaki yolcu olan eşi İzmir 24'üncü Dönem AK Parti Milletvekili İlknur Denizli yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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