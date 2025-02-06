AKP’li eski vekil Bakan Ersoy’u hedef aldı! Yangın faciasında 8 yakınını kaybetmişti…

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel yangının ardından otel ve işletmelerde yangın denetimlerine ait sorumluluğun hangi kurumlarda olduğu tartışması sürmeye devam ediyor. Sorumlulara ilişkin, yangında, kızı Zehra Sena Güner Gültekin, damadı Bilal Gültekin ve üç torunun da aralarında bulunduğu sekiz yakınını kaybeden 22. Dönem AKP Bolu Milletvekili Mehmet Güner, flaş değerlendirmelerde bulundu.

“OTEL YÖNETİCİLERİNDEN, BELEDİYESİNE, BAKANLIĞINA KADAR…”

Kızı Zehra Sena Güner Gültekin, damadı Bilal Gültekin ve üç torunun da aralarında bulunduğu sekiz yakınını kaybeden 22. Dönem AKP Bolu Milletvekili Mehmet Güner TGRT'de katıldığı bir programda, yangın faciasına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Sorumluluk bizde değil" şeklinde açıklamasına değerlendirdi. Güner, "Tedbir almak bizim işimiz değildi. Otel yöneticilerinden, belediyesine, bakanlığına kadar… Tedbir alması gereken onlardı" dedi.

“İHMALLER VAR, GÖRDÜK”

Güner konuşmasını daha sonra şu şekilde sürdürdü;

"Bu olayda benim kızım, damadım, kızımın kayınbiraderi ve görümcesi, 4 tane de torunumuz… Böyle bir faciada bazı ihmaller sonucunda bizim evlatlarımız hayatını kaybetti. Sadece bizim değil bu arada gelen konuşmalarda 78 adet orada ölen olduğunu öğrendim. Onların da ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizim için zor bir imtihan. Bizler inançlı insanlarız. İnancımız bizi muhafaza etti, Rabbimize isyan etmedik. İhmaller var, gördük ama bu konuda suçlu olan insanları assanız, dövseniz de bizim evlatlarımızı geri getirmiyor."