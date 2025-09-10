AKP’li eski vekil büyük tehlikeye dikkat çekti! Kılıçdaroğlu görevi kabul ederse…

AKP’li eski vekil ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocak’tan bugünkü köşe yazısında büyük tehlikeye dikkat çekerek, “Şimdi çok daha büyük bir tehlike var, demokrasi kuşatma altında… Eğer Kılıçdaroğlu 15 Eylül’de mahkemenin “Mutlak butlan kararı” vermesi halinde, tıpkı Gürsel Tekin gibi ‘kayyım başkanlığı’ kabul ederse, hemen belirtelim bunun anlamı, iktidarın demokrasiyi kuşatma harekatına ortak olmaktır” dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilip yerine eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’in getirilmesinin ardından gözler CHP’nin 15 Eylül kurultay davasından çıkacak karara çevrildi. İl kongresinin iptaline ilişkin belgeyi ise Ankara’daki mahkemenin istemesi dikkat çekmişti. Kulislerde ise bir ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına gelebileceği öne sürülüyor.

“DEMOKRASİ KUŞATMA ALTINDA…”

Tartışmalar sürerken, AKP’li eski vekil ve şimdilerde Karar gazetesinde yazarlık yapan Mehmet Ocak’tan çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Büyük tehlikeyi işaret eden Ocaktan, “Şimdi çok daha büyük bir tehlike var, demokrasi kuşatma altında… Eğer Kılıçdaroğlu 15 Eylül’de mahkemenin “Mutlak butlan kararı” vermesi halinde, tıpkı Gürsel Tekin gibi ‘kayyım başkanlığı’ kabul ederse, hemen belirtelim bunun anlamı, iktidarın demokrasiyi kuşatma harekatına ortak olmaktır” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU NEGATİF OLARAK ANILMAYI TERCİH ETMEYECEKTİR”

Kılıçdaroğlu’nu tanıdığını belirten Ocaktan, “İnanıyoruz ki bugüne kadar değişim adımlarıyla toplumun hafızasında yer alan Kılıçdaroğlu, bundan sonra iktidarla aynı fotoğraf karesinde yer alarak hem CHP seçmeni hem de geniş toplum kesimlerinin hafızasında negatif olarak anılmayı tercih etmeyecektir” dedi.

MEHMET OCAKTAN KİMDİR?

Mehmet Ocaktan, 8 Haziran 1955'te Balıkesir Karyağmaz Köyü'nde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü tamamladı. Yeni Devir, Tercüman ve Güneş gazetelerinde editörlük, muhabirlik ve görsel tasarımcılık görevlerini yaptı. Yeni Şafak gazetesinin Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini görevini de üstlenen Mehmet Ocaktan, yazarlık yaptı. Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürüttü ve köşe yazarlığı yaptı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 23. Dönem Bursa milletvekili olarak seçilmişti. Seçildikten sonra, gazetecilik hayatını noktalasa da 2011 yılında gazeteciliğe geri dönmüştü. Star gazetesinin başına geçen Ocaktan, Haziran 2013'te TMSF tarafından el konulan Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğine gelmişti. 24 Kasım 2014 tarihinde Akşam gazetesinin başına geçen Ocaktan, bir yılın ardından 2015 yılında Karar gazetesine geçti.

Mehmet Ocaktan, şu anda aktif olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.