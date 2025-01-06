AKP'li eski vekil DEM Partili isme ateş püskürdü. İmralı sürecinde ipler gerildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li eski vekil DEM Partili isme ateş püskürdü. İmralı sürecinde ipler gerildi

AKP'li eski vekil Mehmet Metiner, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın İmralı sürecine ilişkin sözlerine ateş püskürdü. Metiner, DEM Parti'nin süreci sabote ettiğini belirterek, Hatimoğulları için "Esed artığı" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da İmralı sürecine ilişkin konuşmuş ve tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

AKP'li eski vekil Mehmet Metiner, Hatimoğulları'nı hedef alarak ağır ifadeler kullandı.

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HATİMOĞLULLARI NE DEMİŞTİ?

“Devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz." diyen Hatimoğulları, "İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir” sözleriyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Hatimoğulları'nın açıklamalarına tepki gösteren AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner DEM Partli isimle ilgili ağır ifadeler kullandı.

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"ESED ARTIĞI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Metiner şu ifadeleri kullandı:

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AKP'li eski vekil Mehmet Metiner

Esed artıkları DEM Partisi adına konuşma makamında oldukları sürece, başka bir deyişle her düzeyde Esed artıkları DEM’den tasfiye edilmedikleri sürece İmralı sürecinin başarıya ulaşma şansı yoktur. Ben mevcut haliyle ve temsil pozisyonuyla İmralı sürecini enfekte edecek tek partinin DEM olduğu kanaatindeyim. Öcalan PKK’dan önce DEM’i feshetmeli ve yerine acilen yeni bir parti kurmalıdır. Aksi takdirde Esed artıklarının kontrolündeki DEM evvela Öcalan’ı İmralı’ya gömer.

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