AKP’li eski vekil, Erdoğan’ın en büyük kaybını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından pek çok ilde tepki protestoları oldu. AKP’li eski milletvekili ve yazar Mehmet Ocaktan, tepki protestolarına ilişkin Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün “Kim Bu Gençler” anketini paylaştı. Ocaktan, ankette İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katılan gençlerin yüzde 60’ının “gelecek kaygısı” nedeniyle sokağa çıktığının tespit edildiğini köşe yazısında belirtti.

“YÜZDE 70,2’Sİ 18-24 YAŞ ARASINDA”

Ocaktan’ın paylaştığı rapor şu şekilde;

Protestocuların yüzde 70,2’si 18-24 yaş arasında, yüzde 24’ü ise 25-34 yaş aralığında yer alıyor. Toplamda yüzde 94,2’si 35 yaşın altında olan eylemciler, Türkiye tarihinin “en genç protestocu kitlesi” olma özelliği taşıyor. Bu kitlenin yüzde 76,5’i üniversite öğrencisi ya da mezunu.

Rapor ayrıca, yüzde 52,9 oranında bir kitlenin “hükümetin anti-demokratik uygulamaları” nedeniyle protesto eylemine katıldıklarını ortaya koyuyor. Raporun çok daha çarpıcı bir sonucu var ki doğrusu son derece endişe verici. “Türkiye’nin en büyük sorunu nedir” şeklindeki soruya, katılımcıların yüzde 54,3'ü "adalet" cevabını veriyor.”

“GENÇ KUŞAKLARLA BAĞLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KAYBETTİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Ocaktan, ankete ilişkin analizinde ise “AK Parti iktidarı epey bir süredir makuliyet çizgisini kaybettiği için çok önemsemeyebilir belki ama son yapılan araştırmalar, AK Parti’nin özellikle genç kuşaklarla bağlarını büyük ölçüde kaybettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

MEHMET OCAKTAN KİMDİR?

Mehmet Ocaktan, 8 Haziran 1955'te Balıkesir Karyağmaz Köyü'nde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü tamamladı. Yeni Devir, Tercüman ve Güneş gazetelerinde editörlük, muhabirlik ve görsel tasarımcılık görevlerini yaptı. Yeni Şafak gazetesinin Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini görevini de üstlenen Mehmet Ocaktan, yazarlık yaptı. Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürüttü ve köşe yazarlığı yaptı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP’den 23. Dönem Bursa milletvekili olarak seçilmişti. Seçildikten sonra, gazetecilik hayatını noktalasa da 2011 yılında gazeteciliğe geri dönmüştü. Star gazetesinin başına geçen Ocaktan, Haziran 2013'te TMSF tarafından el konulan Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğine gelmişti. 24 Kasım 2014 tarihinde Akşam gazetesinin başına geçen Ocaktan, bir yılın ardından 2015 yılında Karar gazetesine geçti.

Mehmet Ocaktan, şu anda aktif olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.