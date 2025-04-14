AKP'li eski vekil eyleme başladı! 'Yakınım ne kadar hakim ve savcı varsa hiçbiriyle görüşmeyeceğim'

AKP eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı sessiz kalan hakim ve savcı tanıdıklarıyla görüşmeme kararı aldığını söyledi.

Hüseyin Kocabıyık bu açıklamanın ardından yeni bir açıklama daha yaparak Türk milletinin özgür bir millet olmasını Türk devletinin de hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir devlet olarak varlığını sürdürmesini istediğini vurgulayarak, herhangi bir siyasi görüşe, herhangi bir lidere muhalefet için sosyal medyayı kullanmadığını belirtti.

EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ, AKP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sert eleştirilerle tepki gösteren 25 VE 26. dönem İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, "kesin ihraç" talebiyle AKP Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve partisinden atılmıştı.

Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ülkedeki diğer adaletsizliklere yönelik bir kez daha tepki gösterdi.

"SUSUYORLAR"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hüseyin Kocabıyık,

“Ülkemdeki hukuksuzluğa karşı kendi çapımda mütevazı bir eyleme başladım: yakın-uzak dostum, arkadaşım, akrabam-yakınım ne kadar hakim ve savcı varsa, hiç biriyle görüşmeyeceğim, telefonlarına çıkmayacağım, selamı sabahı keseceğim.

Çünkü onlar adaletsiz düzenin paralı askeri haline getirildiler, bunu da kabullendiler. Ve hepsi olanı biteni görüyor, yaşıyor ve SUSUYORLAR!”

Kocabıyık, ikinci bir paylaşım yaparak, ülkede yaşanan adaletsizlikler karşısında susan hakim ve savcılara da göndermede bulundu. Kocabıyık, ifadesinde geçen hakimlerle ilgili, "Bugün bu kadar adaletsizlik karşısında susan hakim ve savcılar yarın elimizi sıkmak için ellerini uzattıkları zaman elleri havada kalacak, bunu bilsinler." dedi.

Kocabıyık'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Menderes’in katline karar veren 27 Mayıs’ın Yüce Divan savcısı Ömer Altay Egesel emekliliğinde bir seyyar satıcıdan limon almak istedi. O seyyar satıcı Egeseli tanıdı ve ona “ git buradan sana limon filan satmıyorum” dedi. Bugün bu kadar adaletsizlik karşısında susan hakim ve savcılar yarın elimizi sıkmak için ellerini uzattıkları zaman elleri havada kalacak, bunu bilsinler.

Yazık, içinizden bir tane Recai seçkin gibi bir onurlu hakim çıkmadı; hepiniz Ömer Egesel’e ve Salim Başol’a benziyorsunuz. Egesel’e limon satmayı reddeden seyyar satıcı kadar bile olamadınız."

Ülkemdeki hukuksuzluğa karşı kendi çapımda mütevazı bir eyleme başladım: yakın-uzak dostum, arkadaşım, akrabam-yakınım ne kadar hakim ve savcı varsa, hiç biriyle görüşmeyeceğim, telefonlarına çıkmayacağım, selamı sabahı keseceğim. Çünkü onlar adaletsiz düzenin paralı askeri… — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) April 13, 2025