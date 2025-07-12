AKP’li eski vekil Mehmet Metiner, geri vites yaptı! Kimse tahmin etmiyordu…

Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelik eleştirileri AKP içinde büyük tartışma yarattı. Eski milletvekili Selim Gültekin, Saral’a tepki gösterirken, AKP'li eski vekil Mehmet Metiner ise destek çıkan paylaşımda bulundu. Fakat, Metiner destek paylaşımını daha sonra sildi.

SARAL’IN ERSOY ELEŞTİRİSİ AKP’Yİ KARIŞTIRDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u hedef alan Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral, AKP içerisindeki iç çatışmayı alevlendirdi. Ersoy’u eleştiren Saral’a İlk yanıt AKP 27. Dönem Niğde Milletvekili Selim Gültekin’den geldi. Saral’ın Bakan Ersoy’u kısa süre önce ziyaret ettiğini gösteren bir fotoğrafı paylaşan Gültekin, “Yakın zamanda işiniz düştüğünde Bakan Bey’i makamında ziyaret eden de sizsiniz. Tweet atan yine siz. Bu tweeti kim yazdırdı size, hadi söyleyin” tepkisini gösterdi.

DESTEK PAYLAŞIMI KISA SÜRDÜ

Tepkinin ardından AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner’de olaya dahil olarak Saral’a destek çıktı. Metiner, “Benim yiğit kardeşim! İyi ki varsın” dedi. Fakat Mehmet Metiner, paylaşımı kısa süre sonra silmesi ise dikkat çekti.

SARAL NE DEMİŞTİ?

Saral, 12 şehidin verildiği ve Gazze olayların yaşandığı günde Kültür Turizm Bakanlığı’nın festival yapmasını sert bir şekilde eleştirmişti. Saral’ın ifadeleri şu şekildeydi;

Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken. Trabzon’da “Kültür Yolu Festivali” adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı!? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan! Bu milletin evlatları can verirken, sizden beklenen çalgı değil, eğlence değil; vakarla bir duruştu! Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır! Ve bu duyarsızlığınıza şahit olan halkımız infial halindedir bunu bilesiniz!