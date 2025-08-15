AKP'li eski vekil hayatını kaybetti!

AKP'li eski Muğla Milletvekili Ali Boğa, Muğla'nın Fethiye ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafik kazası sonucu eski AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa (76) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya-Fethiye kara yolu Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Fethiye yönüne seyir halinde olan V.K. idaresindeki 07 YRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Ali Boğa’ya çarptı.

lsi0.jpg

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Boğa, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

lsi1.jpg

Otomobil sürücüsü V.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

lsi2.jpg

