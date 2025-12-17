İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

Savcılık ifadesinde Ersoy, "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Grup seks iddialarının hepsi yalan." demişti. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi ise pozitif çıktı. Ersoy dosyasına dair çarpıcı iddialar ise iktidara yakın gazetecilerden gelmeye devam ediyor.

‘AĞIR BİR İSİM VAR’ DEMİŞTİ

Soruşturmaya dair Ersoy hakkındaki iddialardan daha ağır ithamlarla ilişkilendirilen başka bir ismin de tanık ifadelerinde geçtiğini söyleyen AKP’li eski vekil Şamil Tayar şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa, o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir. Esrar kullandığı, karmaşık iddialar, grup vs. adı geçiyor. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu siyasi baskıdan dolayı mı oldu, yoksa soruşturma devam ediyor mu diye yapılmadı bilmiyorum. Tanınan bilinen birisi. Bunu takip edeceğim. İleride bakacağım. Kanarya rumuzlu gizli tanığın ifadesinde her şey net anlatılıyor.”

‘HERKES ÖĞRENECEK’

Şamil Tayyar’dan yeni bir paylaşım geldi. Tayyar sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada çok yoğun bir telefon trafiği olduğunu söyledi. Dosyanın içeriğine girmeyeceğinin altını çizen Tayyar, şunları dile getirdi:

Burada itirazım, bazı şahısların imtiyazınadır.

Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, söz konusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır.

Zira, Cumhurbaşkanımız, ucu kime dokunursa dokunsun her türlü iddianın üzerine gidilmesi konusunda açık çek vermişti.

Kimse dokunulmaz değildir.

Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var.

Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek.

Aylar sonra işlem yapıldığında test için geçerli makul süre geçmiş olmaz mı?

Uyuşturucu kalıntısı vücuttan atıldıktan sonra teste tabi tutulmasının ne anlamı kalır?

Yarın bir gün ismi bir şekilde kamuoyuna mal olacak bu şahsın töhmet altında kalmamak için şimdiden uyuşturucu testine gönüllü katılmasını salık veririm.

Eğer masum olduğunu düşünüyorsa…”

BU İSİM FURKAN TORLAK MI?

Sabah gazetesinde yer alan haberde ise soruşturma kapsamında ifade veren kadın bir spikerin anlatımlarında Furkan.T, ismi dikkat çekti. İfadede adı geçen kadın spiker, Ersoy'un kendisini Ankara'dan gelen arkadaşı "Furkan T." ile tanıştırdığını belirterek şu iddialarda bulunmuştu:

"Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekana gidecektik' dedi. Ancak mekan yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık."

Adı geçen ismin Furkan Torlak olduğu ise medyada belirtildi. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak ise görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cem Küçük ise dünkü canlı yayında, Furkan Torlak ismine dikkat çekerek, “2-3 kişinin verdiği ifadede Furkan'ın da adı geçiyor. Yani bazı kirli işlerde... Ama bunu çok net söylüyorum uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi lazım. Meseleyi kişiselleştirmek istemem ama Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira” iddiasında bulunmuştu.

Ayrıca Torlak’ın DMM’deki görevinden önce AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.