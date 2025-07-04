AKP’li eski vekil kendi mahallesine ateş püskürttü! "Seçime 6 ay kala dağıtır, yine kazanırız’ diyenler..."

AKP’li eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar, dünkü TÜİK enflasyonu sonrası en düşük emekli aylığına yüzde 16.67 oranıyla 16 bin 881 TL’ye getirilmesine tepki gösterdi. Tayyar, hayat pahalılığını göstererek partililerine sert uyarılarda bulundu. Tayyar, ‘Seçime 6 ay kala dağıtır, yine kazanırız’ diyen partililerine “-Hata yapıyorsunuz. Vatandaş sizden umudunu keserse, intikam duygusuyla hareket eder, ‘bunlar gitsin de kim gelirse gelsin’ der, kimin geleceğiyle ilgilenmez. Krizler kendi çözümünü üretir. Artık toplumun feryadına kulak verin” dedi.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ GEÇİNEMİYOR

TÜİK enflasyonu ile emeklilere 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı ise 16 bin 881 TL’ye getirildiği AKP tarafından açıklanmıştı. Maaşlar 24 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında derman olmadı. Bu noktada ne emekli ne de dar gelirli asgari ücretliler geçinebiliyor. Öyle ki bazı kişiler akşamları pazarda çöpten meyve ve sebze toplayarak evine götürüyor.

“ORTA DİREK ADETA ÇÖKTÜ”

Bir dönem AKP’de vekillik yapan gazeteci Şamil Tayyar, hayat pahalılığı ile boğuşan milyonlarca emekli ve asgari ücretliye destek çıkarak partililerine ateş püskürttü. Tayyar, X paylaşımında maaş zammına dert yanarak kendi mahallesine sert ayar verdi. Tayyar, şunları dile getirdi:

“Şu an sadece ormanlar değil piyasalar da dar ve sabit gelirlinin cebi, cepkeni de yanıyor. Bu yangınlardan etkilenmeyen, hatta keyifle izleyen kesimler yok mu, elbette var. Onlar, faiz geliriyle konforlu yaşam sürüyorlar. Asgari ücretli sıfır, SSK/Bağkur emeklisi yüzde 16.67, Emekli Sandığı emeklisi yüzde 15.57 zamla sistemin yükünü taşımak zorunda kalıyor. Enflasyon yüzde 35.05 ama faiz oranı yüzde 46. O da kâğıt üzerinde. Faiz geliri de faiz borcu da yüzde 55’in üzerinde. Yüzde 43.23’lük kira artış oranını saymıyorum. Bu programın üzerinden 2 yıl geçti. Programın neredeyse tüm yükünü sırtlanan orta direk adeta çöktü.

‘Seçime 6 ay kala dağıtır, yine kazanırız’ diyen arkadaşlara sesleniyorum: Hata yapıyorsunuz. Vatandaş sizden umudunu keserse, intikam duygusuyla hareket eder, ‘bunlar gitsin de kim gelirse gelsin’ der, kimin geleceğiyle ilgilenmez. Krizler kendi çözümünü üretir. Artık toplumun feryadına kulak verin.”