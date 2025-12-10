19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp ardından tutuklanmıştı. İmamoğlu hakkında ise pek çok dava açılmıştı. CHP’li belediyelere bu süreçte ardı ardına operasyonlar yapılmıştı.

CHP lideri Özgür Özel ise bu süreçte “19 Mart darbesiyle hedef alınan yol arkadaşlarımızın aileleri haysiyet ve adalet mücadelesini sürdürüyor” demişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise eleştiriler karşısında “Türkiye bir hukuk devletidir, yargı bağımsızdır” sözlerinde bulundu.

MHP’nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız da ceza mahkemesinde delile dikkat çekerek, “Maddi hakikate ve adalete ulaşmanın yegâne yolu hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmaktır. Ceza Muhakemesi yanlış delille doğru sonuca ulaşılmasını reddeder. Delilsiz ispat, maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir” demişti.

OCAKTAN: ‘ADALET’ NUTUKLARI ATMAYA DEVAM EDERİZ

Yaşananlara dair AKP’nin 23. Dönem Milletvekili Mehmet Ocaktan’dan çarpıcı yorumlar geldi. Karar gazetesindeki köşe yazısında Ocaktan, şu değerlendirmelerde bulundu:

İktidarın, adaletin tecellisi gibi ulvi değerlere ayıracak ne zamanı ne de ihtiyacı var… Maalesef hukukun, ağır siyasallaşma baskısı altında olduğu bir ülkede adaletin tecelli etmesi mümkün değildir. Bakmayın siz “Hz. Ömer adaleti” diye ortalarda caka satanlara… Adaletsizlik bizim mahalleye uğramıyorsa, arka kapıdan kaçıp, kendi kendimize ‘adalet’ nutukları atmaya devam ederiz…

Bir Türkiye düşünün ki İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na önce “ahmak” kelimesi yüzünden ceza ve siyasi yasak getiriliyor ama “ne olur-ne olmaz hele bir de 30 yıllık diplomasını iptal edelim” denilsin. Yolsuzluk iddiasıyla hapse atıldığı halde, sonra bütün yolları kapatmak için bir de “ajanlık” suçlaması ekleniyorsa, orada adaletin ruhuna Fatiha okumak gerekir. Talihsizlik şu ki ‘dindarlık hassasiyeti’ne sahip olduklarına inandığımız insanların iktidarında, ‘adalet’i arar hale gelmek vicdanları yaralayan bir durum.”

MEHMET OCAKTAN KİMDİR?

Mehmet Ocaktan, 8 Haziran 1955'te Balıkesir Karyağmaz Köyü'nde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü tamamladı. Yeni Devir, Tercüman ve Güneş gazetelerinde editörlük, muhabirlik ve görsel tasarımcılık görevlerini yaptı. Yeni Şafak gazetesinin Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini görevini de üstlenen Mehmet Ocaktan, yazarlık yaptı. Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürüttü ve köşe yazarlığı yaptı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 23. Dönem Bursa milletvekili olarak seçilmişti. Seçildikten sonra, gazetecilik hayatını noktalasa da 2011 yılında gazeteciliğe geri dönmüştü. Star gazetesinin başına geçen Ocaktan, Haziran 2013'te TMSF tarafından el konulan Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğine gelmişti. 24 Kasım 2014 tarihinde Akşam gazetesinin başına geçen Ocaktan, bir yılın ardından 2015 yılında Karar gazetesine geçti.

Mehmet Ocaktan, şu anda aktif olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.