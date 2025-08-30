AKP’li eski vekil, kendi mahallesine çok sert daldı! Yenilir yutulur cinsten değil…

AKP’li eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar, bugünkü X paylaşımında kendi mahallesindeki saldırılara karşın çok sert daldı. Tayyar, “Bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum” dedi.

TAYYAR’DAN KENDİ MAHALLESİNE SERT ELEŞTİRİ

“Toplu cevap” diyerek X hesabı üzerinden açıklama yayınlayan AKP’li eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar, kendi mahallesine ve muhaliflere öfkelendi. Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Toplu cevap. Uzunca süredir olayları gazetecilik refleksiyle değerlendirirken, kaba ve yaralayıcı üsluptan uzak durmaya çalışıyorum. Aktif siyasetin içinde değilim, temsil görevim yok, kişisel kanaatlerimi paylaşıyorum. Analizlerim sadece beni bağlar. Ne var ki bu yol, sert kutuplaşmanın yaşandığı ortamda mayınlı arazide yürümeye benziyor. Bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum. İşlerine geldiğinde paylaşımlarımda keramet arıyorlar, gelmediğinde ‘maraba’, ‘ayak takımı’, ‘itibarsız’ deyip saatlerce yorumluyorlar. Sildiğim twitten bile komplo teorileri üretiyorlar. Rahatsız mıyım, değilim, doğru yolda olduğumu görüyorum. Aslolan, siyasetin size biçtiği rol değil, toplumun vicdanıdır, gönlündeki yerdir. O sebeple, çevreye rahatsızlık vermeye, toplumun sesi olmaya devam edeceğiz.”

SARAY İLE AKP ARASINDA ‘EPÖZDEMİR’ GERİLİMİ

"Rüşvet vermek", "siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" iddiasıyla gözaltına alınan ve gözaltı süresi uzatılan avukat Rezan Epözdemir'in soruşturmasına yönelik eski AKP’li vekil Şamil Tayyar, Epözdemir'in "ısrarla cep telefonu şifresini vermediğini" söylerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum başta olmak üzere "‘hatırlı’ çok sayıda ismin devrede olduğunu" iddia etmişti. İddialar üzerine Uçum’un avukatı yalanlama yaptı. Saray ile AKP arasında ise derin çatlaklar oluşmuştu.