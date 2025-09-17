AKP’li eski vekil operasyondaki ‘tuhaflığa’ dikkat çekti: Devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor

11 Eylül sabahı İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındığı öğrenildi.

“Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarından yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e ait Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV de dahil 121 şirkete el kondu.

AKP’Lİ ESKİ VEKİLDEN FLAŞ SÖZLER

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, 121 şirketine el konulan Can Holding'e yönelik soruşturmayla ilgili olarak, "İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken, 121 şirketi kapsayan bu ağır dosyanın 5 kişiyle sınırlı tutulması, belli ki devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar şunları söyledi:

"Can holding operasyonu, tuhaf bir şekilde ilerliyor. İki kardeş patron firari, yönetim kurulu başkanı tahliye, içeride 5 tutuklu var. Oysa holding bünyesindeki 121 şirkete el konmuş, Habertürk, Bloomberg, Show TV kayyıma devredilmişti. İddialar çok vahim. Kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para, suç örgütü vesaire. İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken, 121 şirketi kapsayan bu ağır dosyanın 5 kişiyle sınırlı tutulması, belli ki devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor. Duyduklarımın yalan olduğunu düşünmek istiyorum. Umarım yalandır. Aksi halde bir arınma fırsatı daha kaçar, yazık olur."