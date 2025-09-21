AKP'li eski vekil partisini yerden yere vurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, yine eski partisini hedef aldı.

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık

CHP'nin bugün yaptığı ve Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 22'inci Olağanüstü Kurultayı üzerinden iktidarı eleştiren Kocabıyık, "Yaptığınız her hamle sizi zayıflatıyor, muhalefeti güçlendiriyor" mesajı verdi.

X hesabından paylaşım yapan Kocabıyık şu ifadeleri kullandı:

AK Partili arkadaşları bin kez ikaz ettim: Bırakın bu siyaset oyunlarını, bırakın yargıyı kullanmayı, bırakın şu mühendisliği… Yaptığınız her hamle sizi zayıflatıyor, muhalefeti güçlendiriyor. Bakın şu hale: 19 Mart’tan bu yana muhalefete kurduğunuz bütün kumpas modülleri elinizde patladı. İşte CHP bugün kongresini yaptı ve genel başkanını meşru koltuğuna oturttu, dosyayı kapattı. Şimdi size soru: Cumartesi günkü Özgür Özel mi daha güçlü pazar günkü Özgür Özel mi?

Eleştirilerine devam eden Kocabıyık, bir sonraki paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

Tek adam siyaseti muhalefeti güçlendirdi, birleştirdi, Özgür Özel gibi önüne konan siyasi barikatları yıkıp geçen bir liderin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şimdi tek adam rejiminin oynayacağı tek bir oyun kaldı: CHP’ye kapatma davası açmak!

Bakalım bu çılgınlığı yapacaklar mı?