AKP'li eski vekil Şamil Tayyar Bahçeli’nin o sözlerini duyunca... Bu hareketi herkesi şaşırttı

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AKP'li eski vekil Şamil Tayyar Bahçeli’nin o sözlerini duyunca... Bu hareketi herkesi şaşırttı

Devlet Bahçeli’nin yangın faciasında valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında uzak durmasını isabetli ve doğru bulmadığı söylemesine AKP’li eski vekil Şamil Tayyar’dan tebrik geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yangın faciasında valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında uzak durmasını isabetli ve doğru bulmadığı söylemesine AKP’li eski vekil Şamil Tayyar’dan takdir geldi. Tayyar, “Bahçeli, bugün tarihi bir konuşma yaptı. Başta ilgili bakanlık olmak üzere sorumluluktan kaçan her kuruma ayar verdi. Tebrikler” dedi.

ŞAMİL TAYYAR: HER KURUMA AYAR VERDİ, TEBRİKLER

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, Bahçeli’nin yangın faciasına ilişkin, tüm kurumları eleştirmesini ‘tarihi bir konuşma’ olarak nitelendirdi. Tayyar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “MHP Lideri Bahçeli, bugün tarihi bir konuşma yaptı. Güçlü mesajlar içeren ve çerçevesi iyi belirlenmiş, hukuki, vicdani, ahlaki sorumluluğu hatırlatan bir konuşma. Başta ilgili bakanlık olmak üzere sorumluluktan kaçan her kuruma ayar verdi. Tebrikler. Bizim vicdani ve yapıcı eleştirimiz karşısında, geçmişte azgın muhalifler, PKK ve FETÖ mensuplarının kullandığı bel altı argümanlarla ‘Şamil Tayyar CHP’ye geçiyor’ iftirasını atan, Reis maskeli provokatörler, ne yapacak şimdi. ‘Bahçeli CHP’ye geçiyor’ diye yazabilecekler mi? Hadi yazın da göreyim sizi.” dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli ayrıca Belediye ve Bakanlık arasındaki suçlamalara ilişkin çarpıcı yorumda bulundu. Bahçeli, "Facianın dumanı tütüyorken, henüz hayatını kaybeden masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken onu bunu suçlayıp işin içinden sıyrılma telaşına kapılmak narsistliktir. Bolu Belediyesi Başkanı'nın çamur atmasını, ilgili Bakanlığın öz eleştiriden imtina etmesi, Valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında uzak durmasını isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim." ifadelerini kullandı.

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