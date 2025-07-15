AKP'li eski vekil Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ı çılgına çevirecek paylaşım: O kadar çok makam boşalır ki...

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AKP'li eski vekil Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ı çılgına çevirecek paylaşım: O kadar çok makam boşalır ki...

AKP’li Şamil Tayyar, Akın Gürlek'i göreve çağırarak, "Akın Gürlek Başsavcı, eli değmişken o gecenin HTS kayıtlarını da çıkarsa ne iyi olur? Belki de olmaz. Gereği yapılırsa o kadar çok makam boşalır ki bunu da yüreğimiz kaldırmaz!” dedi.

9 yılı geçen 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde AKP’li Şamil Tayyar’dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i göreve çağırarak, “Aradan yıllar geçti, Akın Gürlek Başsavcı, eli değmişken o gecenin HTS kayıtlarını da çıkarsa ne iyi olur? Belki de olmaz. Gereği yapılırsa o kadar çok makam boşalır ki bunu da yüreğimiz kaldırmaz!” sözü güne damga vurdu.

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AKIN GÜRLEK’İ GÖREVE ÇAĞIRDI

AKP’li eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i göreve çağırarak, darbe gecesinin HTS kayıtlarının incelemesi talebinde bulundu. Tayyar, “15 Temmuz gecesi hain işgal girişimini püskürten bu aziz millet, devleti sokaktan topladı. Tarihin akışını değiştirdi. Cumhurbaşkanımızın ardına saklanan sığınak sakinlerinin iktidarı ise hiç değişmedi. Aradan yıllar geçti, Akın Gürlek Başsavcı, eli değmişken o gecenin HTS kayıtlarını da çıkarsa ne iyi olur? Belki de olmaz” dedi.

“O KADAR ÇOK MAKAM BOŞALIR Kİ”

Tayyar, inceleme sonrası olacaklara ilişkin ise “Gereği yapılırsa o kadar çok makam boşalır ki bunu da yüreğimiz kaldırmaz!” sözü gündem oldu.

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