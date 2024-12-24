AKP'li eski vekil Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ı kızdıracak asgari ücret açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li eski vekil Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ı kızdıracak asgari ücret açıklaması

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Asgari ücrete tepkiler çığ gibi büyüyor. AKP'li Tayyar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni rakama tepki gösterdi.

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X hesabından açıklama yapan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm.

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