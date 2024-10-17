AKP'li eski vekil Şamil Tayyar'dan Hodri meydan! Mahkemenin Kılıçdaroğlu kararına ateş püskürdü

Şamil Tayyar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilme kararının iptal edilmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye gitmemesini eleştiren Tayyar mahkemeyi hedef aldı.

AKP'de parti içi muhalefetinin önde gelen ismi Şamil Tayyar: Cumhurbaşkanı da Ermeni mi oldu?

Şamil Tayyar’dan AKP'ye zehir zemberek sözler. Erdoğan buna ne cevap verecek?

X hesabından paylaşım yapan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Eğri oturup doğru konuşalım.

Hani dedik ya, ‘doğruya doğru yanlışa yanlış’ diyeceğiz.

Kılıçdaroğlu hakkında dava açılmış. Dokunulmazlığı yok, benim gibi sıradan bir vatandaş.

Mahkeme 6 kez davet ediyor, ısrarla ifade vermeye gitmiyor,

Normalde bir mahkeme, davetin reddine bir veya iki kez tolerans gösterir, burada görüyoruz ki genel başkanlık yapması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun gelmeyişine 6 kez göz yumulmuş.

Tepkiler üzerine mahkeme, Kılıçdaroğlu hakkındaki ‘zorla getirilme’ kararını kaldırmış.

Ne olacak şimdi?

Kılıçdaroğlu, hiçbir şekilde mahkemeye gitmeyecek mi?

Hukukun üstünde biri mi?

Daha vekilken 2016’da dokunulmazlık kaldırılınca günümün yarısı adliyelerde geçti, her davete koştuk, rest çekmedik.

O da vekildi, ben de..

Buradan ilan ediyorum, Kılıçdaroğlu mahkemeye gitmeden ben de hiçbir mahkeme davetine uymayacağım.

Hodri meydan.