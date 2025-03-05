AKP'li eski Vekil Şamil Tayyar'dan sert sözler! Erdoğan ve Bahçeli'nin başlattığı sürece...

AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar, X hesabı üzerinden Bahçeli ve Erdoğan'ın başlattığı süreçte teröristbaşı Öcalan’ın örgütü silah bırakma konusundaki açıklamasında SDG’yi, başka bir ifadeyle PKK’nın (KCK) Suriye kolu YPG’yi kapsayıp kapsamadığı sorusuna dikkat çekerken, “Çağrı, YPG’yi (SDG) kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Kapsamıyorsa… Milletin aklıyla dalga geçmeyin, umutları heba etmeyin, kimseyi oyalamayın, bırakın gidin” ifadelerini kullandı.

“ÇAĞRI PKK’YA YAPILDI”

Geçtiğimiz günlerde bebek katili Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma çağrısını terör örgütü SDG-YPG’yi kapsayıp kapsamadığı sorusu merak konusu olmuştu. Konuya dair DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, “Yorum yapamayız bu konuda. Olası bir barış olması her bölgeye yansıması olacaktır” dedi. Bakırhan ise “PKK, Türkiye merkezlidir. Çağrı, bu evin içinde kurulan Öcalan’ın kendi örgütüne yapıldı” ifadelerini kullandı.

SDG: ÇAĞRI DOĞRUDAN BİZİM BÖLGEMİZ İÇİN DEĞİLDİ

Terör örgütü SDG’nin üst düzey yöneticisi Mazlum Abdi, Öcalan’ın çağrı yaptığı gün çağrının “PKK’ya yönelik olduğunu” söyledi, “Çağrı doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan’a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi” dedi.

TAYYAR: YPG KONUSU NETLEŞMEDEN BU SÜREÇTEN BİR HALT OLMAZ

Konuya dair AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar’dan tepki dolu açıklamalar geldi. Tayyar X hesabı üzerinden paylaştığı yazıda şunları dile getirdi;

“Öcalan çağrısının SDG’yi, başka bir ifadeyle PKK’nın (KCK) Suriye kolu YPG’yi kapsayıp kapsamadığı sorusuna, ‘metinde olmayan bir şeyi söyleme yetkimiz yok’ demişler. Nitekim, DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da ‘çağrı SDG’ye değil’ demişti. O vakit, yetkiniz olmayan konunun neyini istişare edeceksiniz? Bu durumda yapılacak iş belli, kendi yetkili mercilerine başvurmak. DEM, parti turunu iptal etsin, tekrar İmralı’ya gitsinler, Öcalan’a sorsunlar. Çağrı, YPG’yi (SDG) kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Kapsamıyorsa… Milletin aklıyla dalga geçmeyin, umutları heba etmeyin, kimseyi oyalamayın, bırakın gidin. Açık söyleyeyim: YPG konusu netleşmeden bu süreçten bir halt olmaz. Eğer, beyin ölümü gerçekleşmiş PKK’nın usulen fişini çekip Suriye’nin kuzeydoğusunda bir terör devleti kurdurulmak isteniyorsa, bu zokayı da kimse yutmaz”

SÜREÇ NASIL OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile süreç başlamıştı. Bahçeli’nin ‘DEM ile Öcalan İmralı'da görüşsün’ çıkışı sonrası görüşmeler başladı. Bebek katili Öcalan ise Bahçeli’nin süreçte istediklerini gerçekleştirmişti. Son olarak PKK tarafından lağvetme ve silah bırakma konusunda şartlı olarak açıklamalar gelmişti.

Erdoğan ise Bahçeli ile başlayan sürece ilişkin destek vererek, 'Terörsüz Türkiye' çağrısında bulunmuştu.