AKP'li eski vekil Şamil Tayyar'ın hedefinde Devlet Bahçeli'yle görüşen Ufuk Uras vardı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Şamil Tayyar'ın bu kez hedefinde Bahçeli'yle görüşen Ufuk Uras vardı.

Uras'ın Bahçeli'yle görüştükten sonra hükümet sözcüsü gibi hareket ettiğini belirten Tayyar, Cumhur İttifakı'na yüklendi.

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X hesabından Bahçeli-Uras görüşmesini eleştiren Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

Ufuk Uras, MHP Lideri Bahçeli’yle görüştükten sonra medyanın ilgi odağı oldu.

O da tadını çıkarıyor.

Sanki hükümet sözcüsü gibi bilgiler veriyor.

Kısmı af çıkabilirmiş, Anayasa’da ana dille ilgili düzenleme olabilirmiş vesaire.

Devlet Beyle görüştükten sonra konuşunca bu ifadeleri ciddiye alınıyor haliyle.

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AK Parti yöneticileriyle konuştuğumda ‘yok böyle bir şey’ diyorlar ama iki lider arasındaki mutabakatın içeriğinden pek haberdar olmadıklarından ‘yok’ demelerinin ne kadar hükmü var, o da tartışılır.

Maalesef.

Bahçeli’nin Öcalan çıkışıyla başlayan süreçle ilgili kamuoyu bilgilendirilmediği için herkes el yordamıyla yön tayin ediyor.

3. KİŞİLER SUYU BULANDIRMAYA...

Bu zihni karmaşada ‘tam mutabakat halindeyiz’ veya ‘fitneciler aramızı bozamaz’ şeklindeki yüksek perdeden konuşmalar, derde deva olmuyor.

Velhasıl, Cumhur ittifakının kamuoyuna sağlam bir bilgilendirme borcu bulunduğunu düşünüyorum.

Aksi halde üçüncü kişiler suyu bulandırmaya, ilgili/ilgisiz iddiaları gündeme taşımaya devam eder.

Ne yazık ki böyle durumlarda algılar, olgunun önüne geçer.

Gerçek ayakkabılarını giyene kadar yalan 780 bin kilometrekarelik tüm vatan sathını tur atar.