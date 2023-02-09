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AKP'li eski vekil Sıtkı Güvenç depremde hayatını kaybetti

AKP eski Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç'in deprem sonrası enkaz altında hayatını kaybettiği açıklandı...

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 19:26
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AKP'li eski vekil Sıtkı Güvenç depremde hayatını kaybetti

AKP'li eski vekil Sıtkı Güvenç depremde hayatını kaybetti
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler büyük yıkımlara neden oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in kardeşi eski Kahramanmaraş milletvekilli Sıtkı Güvenç de yaşanılan depremin enkazında kaldı.

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sıtkı Güvenç'in enkaz altında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Üstün, şunları kaydetti:

"24. Dönem Kahramanmaraş milletvekili değerli dostum Sıtkı GÜVENÇ beyi de depremde kaybettik.. Mekanı cennet olsun… Allah gani gani rahmet eylesin…" 

Daha sonra AKP milletvekilleri de taziye mesajları yayımladı...

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