AKP’li eski vekil ters köşe yaptı: Düpedüz rahatsızlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni açılım süreci başlamıştı. Süreçte son olarak teröristlerin silah bırakmasıyla devam ediyor. Ancak süreçte AKP’nin içerisindeki milliyetçilerden rahatsızlık sesleri gelmeye başladı. AKP’li eski vekil ve gazeteci Mehmet Metiner’i ise bu sesler gerdi. Metiner, “Bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız. Bahçeli PKK'yı fesheden ve silah bıraktıran kararlılığı dolayısıyla Öcalan'a teşekkür ederken AK Parti içinden birileri sabah akşam başka bir dil üzerinden tahrikçilik ve sabotajcılık yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’IN ESERİ: AÇILIM SÜRECİ

Yeni açılım süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı ‘kurucu önder’ diyerek Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlamıştı. Bahçeli ile başlayan sürece Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırmıştı. Erdoğan ve Bahçeli ile başlayan süreç son olarak silahların yakılması tiyatrosu ile devam etti.

METİNER’DEN AKP MİLLİYETÇİLERİNE SERT TEPKİ

Açılım tiyatrosunda ise AKP’nin milliyetçilerinden rahatsızlık sesleri kulislerde konuşulmaya başlandı. AKP’li eski vekil ve yazar Mehmet Metiner ise bu seslere bugünkü köşe yazısında uyarılarda bulundu. Metiner, köşesinde şunları dile getirdi:

Bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız. Bahçeli PKK'yı fesheden ve silah bıraktıran kararlılığı dolayısıyla Öcalan'a teşekkür ederken AK Parti içinden birileri sabah akşam başka bir dil üzerinden tahrikçilik ve sabotajcılık yapabiliyor.

Bahçeli AK Parti içinde Kürtlerle veya PKK ile ilgili atılacak adımlar konusunda kendisini ve partisini engelleyici görenlerin oyun planlarını bozdu.

Bilge lider Bahçeli’nin dediklerine katıldıklarını söyleyebilecek cesareti de gösteremiyorlar.

Hani neredeler?

Niçin çıkıp konuşmazlar?

Reis’in ve parti sözcüsü Ömer Çelik dışında çıkıp konuşan yok.

Bahçeli çıkıp konuşsun.