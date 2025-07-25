AKP’li eski vekil ters köşe yaptı: Düpedüz rahatsızlar

Kaynak: Yeni Şafak
AKP’li eski vekil ters köşe yaptı: Düpedüz rahatsızlar

AKP’li eski vekil ve gazeteci Mehmet Metiner, yeni açılım sürecinde AKP’nin içerisindeki milliyetçilerden rahatsızlık sesleri gelmesini köşesine taşıdı. Metiner, "Bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni açılım süreci başlamıştı. Süreçte son olarak teröristlerin silah bırakmasıyla devam ediyor. Ancak süreçte AKP’nin içerisindeki milliyetçilerden rahatsızlık sesleri gelmeye başladı. AKP’li eski vekil ve gazeteci Mehmet Metiner’i ise bu sesler gerdi. Metiner, “Bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız. Bahçeli PKK'yı fesheden ve silah bıraktıran kararlılığı dolayısıyla Öcalan'a teşekkür ederken AK Parti içinden birileri sabah akşam başka bir dil üzerinden tahrikçilik ve sabotajcılık yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’IN ESERİ: AÇILIM SÜRECİ

Yeni açılım süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı ‘kurucu önder’ diyerek Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlamıştı. Bahçeli ile başlayan sürece Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırmıştı. Erdoğan ve Bahçeli ile başlayan süreç son olarak silahların yakılması tiyatrosu ile devam etti.

erdo-devlet-scaled-1.jpg

METİNER’DEN AKP MİLLİYETÇİLERİNE SERT TEPKİ

Açılım tiyatrosunda ise AKP’nin milliyetçilerinden rahatsızlık sesleri kulislerde konuşulmaya başlandı. AKP’li eski vekil ve yazar Mehmet Metiner ise bu seslere bugünkü köşe yazısında uyarılarda bulundu. Metiner, köşesinde şunları dile getirdi:

Bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız. Bahçeli PKK'yı fesheden ve silah bıraktıran kararlılığı dolayısıyla Öcalan'a teşekkür ederken AK Parti içinden birileri sabah akşam başka bir dil üzerinden tahrikçilik ve sabotajcılık yapabiliyor.

Bahçeli AK Parti içinde Kürtlerle veya PKK ile ilgili atılacak adımlar konusunda kendisini ve partisini engelleyici görenlerin oyun planlarını bozdu.

Bilge lider Bahçeli’nin dediklerine katıldıklarını söyleyebilecek cesareti de gösteremiyorlar.

Hani neredeler?

Niçin çıkıp konuşmazlar?

Reis’in ve parti sözcüsü Ömer Çelik dışında çıkıp konuşan yok.

Bahçeli çıkıp konuşsun.

Son Haberler
MHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti!
MHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti!
Metrobüs durağında korkunç olay! Tek darbesi ile öldürdü: 15 yaşında katil oldu
Metrobüs durağında korkunç olay! Tek darbesi ile öldürdü: 15 yaşında katil oldu
10 dakikada Galatasaray kararı
10 dakikada Galatasaray kararı
EPDK, 2 yıl süren tahkim davasını kazandı
EPDK, 2 yıl süren tahkim davasını kazandı
Gayrimenkul sertifikası ile ev almak nasıl mümkün olacak? Merak edilen soruların yanıtları ortaya çıktı
Gayrimenkul sertifikası ile ev almak nasıl mümkün olacak? Merak edilen soruların yanıtları ortaya çıktı